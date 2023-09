Homem sem camisa em carrinho de golfe lidera policiais de Los Angeles em perseguição em baixa velocidade

Um homem sem camisa em Los Angeles liderou a polícia no que deve ser uma das perseguições mais lentas e bizarras de todos os tempos: ultrapassar o limite de velocidade em um carrinho de golfe… com um cachorro no colo!

Com até 4 viaturas do LAPD a reboque… o motorista estava de topless e descalço com um cachorrinho relaxando no colo.