Homem viral da Carolina do Sul diz que acidente do F-35 poderia tê-lo matado

Randolfo Branco sentado ao lado de sua esposa, Carrie disse ao TMZ … ele poderia ter sido morto pelo jato F-35 desaparecido que praticamente caiu em seu quintal na Carolina do Sul no domingo – chamando-o de um verdadeiro “quase acidente”.

PARA SUA INFORMAÇÃO, Áudio do 911 revelado o piloto foi ejetado da aeronave e pousou no quintal de alguém… aparentemente machucando as costas. Como você pode imaginar, o despachante ficou bastante confuso com a rara ligação.