Homens investem para juntar dinheiro e mulheres para tirar um ano sabático

Para os próximos dois anos, atingir os primeiros cem mil ou quinhentos mil reais é um dos principais objetivos dos homens. Já as mulheres pretendem tirar um período sabático e ficar sem trabalhar por um tempo. As afirmações são da pesquisa realizada pela Rico, marca do Grupo XP Inc, em parceria com a Mosaiclab, com 400 clientes que investem por sua plataforma.

LEIA MAIS: Caixinha do NUBANK ou Porquinho do INTER? Descubra qual investimento vai te fazer ganhar MAIS DINHEIRO

A pesquisa destaca que os públicos feminino e masculino estão momentos atuais diferentes, mas possuem motivações e objetivos em comum quando o assunto é guardar dinheiro e investir. Estabilidade nas finanças, independência financeira e segurança para enfrentar crises são as principais razões para mulheres e homens investirem com maior regularidade, por exemplo.

No entanto, em relação a atual fase da vida pessoal, há diferenças entre o momento feminino e o masculino: 41% das mulheres estão pensando em construir legado, herança e patrimônio. Já entre 30% dos homens, a fase é consolidação para viver de forma independente e se especializar na profissão.

Entre os objetivos semelhantes, realizar uma viagem internacional lidera a lista tanto para eles (35%), como para elas (31%). Ambos têm intenção de comprar uma casa ou imóvel – 30% dos homens e 29% das mulheres – além de empreender (28% e 27%, respectivamente). No entanto, enquanto homens almejam atingir um valor de dinheiro guardado (31%) ou quitar dívidas (28%) e as mulheres consideram reformar o lar (27%) ou tirar um ano sabático (26%).

Como investem

Para atingir essas e outras metas financeiras, a pesquisa revelou que as mulheres tendem a manter uma maior regularidade dos investimentos, 30% afirmaram que sempre seguem os intervalos programados previamente e 48% delas investem pelo menos uma vez por mês. Já entre o público masculino, esses números são 24% e 41%, respectivamente. No entanto, em ambos os casos a quantia aplicada varia muito.

Na hora de investir, as mulheres são mais conversadoras: 70% investem na poupança, contra 56% dos homens. Na sequência, os dois perfis elegem tesouro direto (32%), mas os ativos de renda fixa são mais atrativos para elas (21%) do que eles (18%). O oposto acontece com ações e bolsas de valores em que os percentuais de investimento atuais se invertem entre eles.



Você também pode gostar:

A necessidade de investir melhor é uma prioridade para homens e mulheres (78%). Inclusive, 55% do público feminino e 43% do masculino gostaria de saber a melhor forma de guardar dinheiro para atingir objetivos de curto prazo.

Como investir melhor

O primeiro passo para investir melhor é o autoconhecimento financeiro. É preciso avaliar cuidadosamente seu perfil de investidor, compreendendo seu apetite ao risco, estabelecendo objetivos financeiros claros e definindo o horizonte de tempo que você está disposto a dedicar aos seus investimentos.

A autoavaliação vai servir de bússola para direcionar suas escolhas de investimento de maneira mais eficaz e alinhada com suas necessidades e expectativas financeiras.

Já o apetite ao risco é sua disposição para enfrentar a volatilidade e a incerteza nos mercados financeiros, é um dos pilares fundamentais do perfil de investidor. Por isso, conectar seu nível de tolerância ao risco com os tipos de investimentos que você considera é crucial para evitar desconfortos e ansiedade desnecessários.

Dessa forma, investidores com baixo apetite ao risco tendem a preferir ativos mais seguros, como títulos do governo, enquanto aqueles com maior tolerância ao risco podem se aventurar em ações e outros investimentos mais voláteis.

Na sequência, é preciso estabelecer os objetivos financeiros, como os entrevistados da pesquisa da Rico fizeram. Os objetivos financeiros serão as âncoras que dão significado aos seus investimentos. Eles podem incluir metas de curto prazo, como a compra de um carro novo, ou aspirações de longo prazo, como uma aposentadoria confortável.

Por fim, a diversificação é um conceito fundamental para investir melhor porque, ao espalhar seu capital por diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e outros instrumentos financeiros, você ajuda a reduzir o risco e melhorar o potencial de retorno.