Hooligans do Atlético de Madrid acusados ​​de ataque racista contra menina vestindo camisa de Vinicius

euaLiga denunciou a suposta “intimidação” por parte de um grupo de Ultras do Atlético de Madrid de uma menina de 8 anos ao Ministério Público espanhol. A jovem vestia a camisa de Vinicius nos arredores do estádio Cvitas Metropolitano, em Madrid, antes da vitória do Atleti (3-1) sobre o Real Madrid.

O jornal espanhol ‘El Mundo’ informou que LaLiga possui imagens reais do ocorrido, enquanto a tia e a mãe do menor já registraram o boletim de ocorrência.

Supostos cantos desagradáveis ​​do Atlético ultras para uma garota vestindo uma camisa de Vinicius

Os hooligans do Atlético supostamente começaram a gritar “Não ao Vikings (apelido dado aos torcedores do Real Madrid), ‘macaco’, ‘preta de merda’, ‘saia daqui ou vamos matar a porra da garota’…”

Mulher negra de merda’, ‘saia daqui ou vamos matar a porra da garota Suposto abuso verbal contra a família

Silvia, tia do menor insultado pelos ultras do Atlético, falou à rádio espanhola sobre o ocorrido no último domingo, antes do clássico de Madrid.

“Estávamos andando pelo Estádio Cvitas Metropolitano; teve uma reunião dos hooligans do Atlético e ficamos para assistir. Sou titular do Atlético desde que nasci. E eles começaram a cantar “Viking, não“, “macaco”, “merda preta”. E a princípio juro que não sabíamos que era por nossa causa. Até olhei para trás pensando que estavam falando sobre vikings lá fora para algum grupo de crianças que estava passando atrás de nós. Eu nunca imaginaria que era por causa da garota. Até que uma criança apareceu e me bateu no braço.

Ele disse: “Saia daqui ou vamos matar a porra da garota”. Muitos insultos e tudo mais. E aí você olha para cima e vê muita gente, uma multidão muito grande de gente apontando para a menina, insultando a menina, cantando para a menina”, explicou a tia da menina.

A garota teve um terrível ataque de pânico. Tirei-a de lá o mais rápido possível enquanto ela cobria o logotipo do Real Madrid em sua camisa A tia da vítima

A tia da menor revelou que este incidente violento e racista criou um trauma na menina de 8 anos, que assistia ao seu primeiro jogo de futebol: “Ela teve um ataque de ansiedade terrível. Tirei-a de lá o mais rápido possível enquanto ela se cobriu. O escudo e a camisa. Na primeira noite ela acordou várias vezes pensando que eles estavam vindo atrás dela. Ela teve muitos pesadelos. Ela não sabe por que tudo aconteceu. Ela me disse para por favor não levá-la a um estádio de novo.”

Denúncia da mãe e da tia do menor que foi intimidado no clássico por usar a camisa de Vinicius

Sequência de acontecimentos entre os hooligans do Atlético e familiares antes do clássico

Cadeia SER A rádio teve acesso à denúncia da mãe e da tia da menina que foi intimidada antes do clássico de Madrid por usar a camisa de Vinicius.

Segundo a denúncia, um indivíduo chegou a “bater e agarrar” a tia do menor e esse homem vestia uma “camiseta preta do Atlético Ultras”.

As mulheres também denunciaram à Polícia Nacional Espanhola gritos de “saiam, seus malditos vikings, seus filhos da puta de Madri, saiam daqui, vamos quebrar a boca de vocês e vamos matar você.”

O grupo de vítimas afirma que se sentiu “muito inseguro e indefeso e, sobretudo, o menor começou a tremer e a gritar para, por favor, sair imediatamente”.