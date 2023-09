HostFiber OFERECE EMPREGOS presenciais e remotos

A HostFiber, empresa da área de Telecomunicações que está no mercado há 15 anos, com presença em mais de 120 cidades do estado de São Paulo, contrata novas pessoas para preencher o seu time. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, vale a pena conferir a lista de cargos ofertados:

Consultor (a) Comercial em Telecomunicações – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Técnico (a) de Fibra Óptica – Rede Externa/Fusão – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) em Fibra Óptica FTTX – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a HostFiber

Contando mais sobre a HostFiber, podemos frisar que a empresa possui como foco a disponibilização de infraestrutura de conectividade para o mercado corporativo e operadoras, tendo em portfólio clientes empresas de todos os portes e as maiores operadoras e data centers do mundo.

Em resumo, trata-se de uma empresa de soluções em fibra óptica 100% capacitada para atender empresas de pequeno a grande porte, públicas ou privadas e nacionais ou internacionais.

Realiza todos os tipos de serviços de rede, incluindo link dedicado, lan to lan e dark fiber. Está nesse mercado há 10 anos, e é presença garantida em mais de 100 cidades pelo estado de São Paulo. Confira alguns benefícios e diferenciais:

Vale refeição;

Vale transporte;

Disponibilização de veículo da empresa (somente para técnicos de campo);

Bônus para os condutores de veículos, mediante pontuação;

Bônus mediante atingimento de meta;

Adicional de 15% no salário para inglês fluente;

Adicional de 20%no salário para certificações da Cisco;

Assistência médica (70% custeado pela empresa);

Assistência odontológica;

Dentre outros.

Como enviar o seu currículo para a empresa?



Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!