Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness chocaram o mundo com anúncio de separação após 27 anos de casamento

Adepois de quase três décadas de casamento, Hugh Jackman e Deborra Lee Furness anunciaram sua separação. O casal compartilhou a notícia em comunicado obtido por PESSOAS, dizendo: “Fomos abençoados por compartilhar quase 3 décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual.” Também enfatizaram que a sua família é a sua maior prioridade e pediram privacidade enquanto navegam nesta transição.

O casal australiano, que tem dois filhos, Oscar e Ava, estão casados ​​há 27 anos. Apesar da diferença de idade (Furness é 13 anos mais velho que Jackman), eles nunca passaram mais de duas semanas separados desde o casamento em 1996. Na verdade, ainda no passado mês de Abril, o Carcaju star postou uma emocionante homenagem a sua esposa nas redes sociais em homenagem ao seu 27º aniversário de casamento.

Os fãs do casal expressaram sua tristeza com a notícia, e muitos recorreram às redes sociais para compartilhar seu apoio. Um usuário do Twitter escreveu: “Estou com o coração partido. Achei que eles eram um dos poucos casais que conseguiriam”. Outro acrescentou: “Isso é tão triste. Eles pareciam um casal muito forte”.

Embora seja sempre triste ver um relacionamento de longo prazo chegar ao fim, é importante lembrar que às vezes as pessoas se distanciam e precisam seguir seus caminhos individuais. Como o casal afirmou no anúncio, eles estão avançando “com gratidão, amor e bondade”.

Os fãs reagem às notícias devastadoras

A declaração foi assinada “Deb e Hugh Jackman” e eles deixaram claro que seria a única declaração que fariam sobre o assunto.

Um usuário do Twitter escreveu: “Estou muito triste em ouvir esta notícia. Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness sempre foram um dos meus casais de celebridades favoritos. Desejo a ambos tudo de melhor enquanto navegam neste novo capítulo em suas vidas.”

Outro fã twittou: “Estou com o coração partido por Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. Eles pareciam um casal muito feliz. Espero que ambos possam encontrar felicidade e paz durante este momento difícil”.