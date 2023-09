Hulk Hogan se casa com Sky Daily em cerimônia de casamento íntima na Flórida

Hulk Hogan é um homem casado novamente – tendo caminhado até o altar com sua nova noiva, Céu diário … e as fotos do casamento são realmente algo para se ver.

O ícone da WWE se casou na sexta-feira em uma cerimônia relativamente pequena em Clearwater, FL – com apenas a presença de seus familiares mais próximos – onde fontes com conhecimento direto nos dizem que não foi apenas um caso íntimo… mas espiritual. que.

Disseram-nos que Hulk e Sky se casaram em seu local de culto preferido – a Igreja Batista Indian Rocks. Pastor Aaron Filippone cuidou dos deveres do casamento como oficial de casamento.

Como você pode ver nessas fotos do casal feliz – eles estavam vestidos com esmero para o dia especial… especialmente Sky, cujo vestido foi cortesia da coleção de vestidos de noiva da Rue de Seine. Sua coleção de joias aqui também é de primeira linha: brincos feitos de ouro branco 18 quilates, incrustados com diamantes de 4 quilates. Sua pulseira e pingente de colar são feitos do mesmo material de ouro branco… e também são enfeitados com diamantes brilhantes. 💎

Quanto aos anéis… verdadeiras belezas – que nossas fontes dizem estar avaliadas em US$ 500 mil. A propósito, isso enorme anel de noivado Sky está piscando está no centro de sua banda – e brilha muito porque tem mais quilates do que Peter Cottontail pode comer de uma só vez!

Deixando de lado o jogo de palavras… disseram-nos que as núpcias foram adoráveis ​​e que seus respectivos filhos foram os únicos presentes para testemunhar essa união. Isso inclui os filhos de Sky, bem como Nick Hogan … nos disseram Brooke não poderia chegar em tão pouco tempo.

Se isso parece ter acontecido de repente… é porque aconteceu. Nossas fontes nos disseram que esses dois estavam ansiosos para serem marido e mulher o mais rápido possível – e que eles simplesmente não podiam esperar mais, tendo superado totalmente o rótulo de BF/GF… querendo torná-lo oficial.

Lembre-se, o Hulkster fez a pergunta apenas em julho passado… e Sky disse que sim. Isso marca seu terceiro casamento – e o cara parece que não poderia estar mais feliz.