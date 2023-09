Humilhação GIGANTE: os fãs da NFL zombam impiedosamente de Daniel Jones e dos Giants… Os Cowboys terminaram a temporada exatamente como começou?

“Isso é horrível… só não sei mais o que dizer”, locutor da NBC Cris Collinsworth disse aos espectadores assistindo Futebol de domingo à noite em casa. Aconteceu como o Dallas Cowboys calar o Gigantes de Nova York (44-0) no MetLife Stadium para um início de temporada mais que enfático…

Enquanto as câmeras focavam no dono dos CowboysJerry Jones rindo em uma das suítes do estádio, uma realidade muito diferente atingiu a torcida dos Giants. Daniel Jones, sua franquia QB, assinou um contrato de US$ 160 milhões por 4 anos e não foi capaz de levar seu time a um único placar contra os Cowboys de Dak Prescott.

As novas adições fora de temporada de Darren Waller (TE), Parris Campbell (WR) e o emocionante novato Jalin Hyatt (WR) foram completamente insignificantes na noite de domingo. Mesmo uma defesa reforçada dos Giants não foi um fator importante, já que a derrota de Prescott e Dallas começou e, em grande parte, continuou graças à defesa assustadora e à unidade de times especiais dos Cowboys.

Os fãs da NFL perseguiram impiedosamente Daniel Jones e os Giants

Depois que a defesa do Dallas destruiu os Giants de Daniel Jones com 7 sacks, 2 interceptações, 1 fumble e um field goal bloqueado para touchdown; a maioria dos fãs neutros não eram gentis ou respeitosos.

“Treinador Daboll, por que Daniel Jones ainda está no jogo perdendo por 40-0 ??”, escreveu um usuário mirando no Giants HC Brian Daboll. “Houve pessoas – pessoas humanas reais – que disseram esta semana que preferiam Daniel Jones a Dak Prescott”, escreveu outro.

Outros zombaram de Jones e seus agentes “espoliando” os Giants por um mínimo de US$ 40 milhões de dólares.

Os Giants podem obter alívio quando receberem os Cardinals

O Cardeais do Arizonarecém-saído de uma derrota para o Washington Commanders na semana 1, visitará o MetLife Stadium na semana 2, no que deve ser um confronto muito mais amável para Daniel Jones e os gigantes. A equipe da NFC West não possui uma unidade defensiva como a do Dallas, mas ainda pode resistir.

Os Cards, com o QB reserva Josh Dobbs, conseguiram competir e mantiveram a derrota (16-20) contra o Washington próxima, apesar de muitos preverem uma margem muito maior.

Agora, caberá Brian Daboll para reunir seus homens e colocar essa derrota humilhante por 40-0 no retrovisor. Entrando na semana 2, eles são o único time no NFC Leste com um zero na coluna da vitória.