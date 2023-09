Hyundai ABRE PROCESSO SELETIVO com mais de 50 VAGAS

A Hyundai, multinacional sul-coreana de automóveis que é uma das principais montadoras automobilísticas do mundo, está procurando novas pessoas para compor seu time.

Isto é, a companhia está com um processo seletivo em aberto e visa contratar quase 60 novas pessoas para sua equipe. Dessa forma, com fábrica localizada na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, vale a pena verificar quais são as vagas disponíveis:

Analista Sênior de Controle de Qualidade (1 vaga);

Programa de Estágio 2023 – (20 vagas);

Analista Pleno de Processos de Solda (1 vaga);

Analista Sênior de Processos de Pintura (1 vaga);

Analista de Contas a Receber Júnior (1 vaga);

Ferramenteiro (Solda) (1 vaga);

Ajudante de Produção – Banco de Talentos (30 vagas);

Analista de Comércio Exterior Júnior (1 vaga);

Analista Júnior de Processos de Montagem (1 vaga);

Engenheiro de Manutenção – Pintura (1 vaga).

Mais sobre a Hyundai

Sobre a Hyundai, podemos frisar que a rede possui 10 fábricas no mundo e 7 delas são fora da Coreia do Sul. No Brasil, a fábrica é responsável por produzir os modelos HB20, que são montados apenas aqui, e o SUV Hyundai Creta. A fábrica brasileira fica localizada em Piracicaba, interior do Estado de São Paulo, e foi construída com investimento de US$ 700 milhões.

Além disso, em 2016 investiu-se, na mesma planta, mais US$ 130 milhões para possibilitar a produção do Hyundai Creta. A fábrica opera em três turnos e tem capacidade de produção de 220.000 carros por ano, o que equivale a 44 carros por hora.

Como participar do processo seletivo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Hyundai, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, você irá diretamente à página oficial do processo seletivo, conferindo todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!