Ian Machado Garry sente que Israel Adesanya ‘perdeu a luta mais do que Sean Strickland venceu’ no UFC 293

Conte Ian Machado Garry entre os que não acreditaram que Sean Strickland teve uma atuação brilhante contra Israel Adesanya para conquistar o título dos médios no UFC 293.

Apesar de ter conquistado uma decisão bastante unilateral com 49-46 no placar unânime, bem como um nocaute próximo no round inicial, o peso meio-médio irlandês afirma que Strickland não fez nada que realmente o impressionasse. Em vez disso, Machado Garry aponta para o desaparecimento de Adesanya ao longo de cinco rounds, nos quais ele falhou em executar sua rotina típica com a trocação precisa e devastadora que o ajudou a vencer oito lutas pelo título em sua carreira no UFC.

“Eu sinto que Izzy perdeu a luta mais do que Sean Strickland venceu”, disse Machado Garry na segunda-feira. A hora do MMA. “Sinto que houve um certo ponto naquela luta em que Izzy teve mais medo de perder do que queria ganhar. Isso significa essencialmente que sua eficiência, sua produção, sua seleção de chutes não eram tão elitistas como normalmente são e deram a Sean Strickland a oportunidade de seu constrangimento ter sucesso, sua pressão constante para ter sucesso.

“Eu sinto que se você revidar, não há como Sean Strickland levantar a mão novamente. Essa é a minha opinião, mas no final das contas, Sean Strickland levantou a mão e eu nunca poderei atirar em um homem por alcançar seu sonho.”

Ao expandir seus pensamentos sobre a luta, Machado Garry afirmou que nada que Strickland fez foi verdadeiramente extraordinário. Por outro lado, ele disse que Adesanya simplesmente não conseguiu puxar o gatilho repetidamente, o que permitiu a Strickland executar seu plano de jogo marchando para frente e dando um soco no rosto do ex-campeão durante a maior parte de cinco rounds.

“A verdade é que quando você assiste à reviravolta, o que Sean fez de elite?” Machado Garry disse. “Ele deu um soco e deu todos os chutes. Então não houve luta livre envolvida, não houve chutes envolvidos. Houve alguns socos de vez em quando e apenas uma pressão constante.”

O desempenho intrigante de Adesanya deixou Dana White coçando a cabeça. O presidente do UFC disse na conferência pós-luta de sábado que “The Last Stylebender” parecia estar em “câmera lenta” durante todos os cinco rounds contra Strickland.

“Eu sinto que se Izzy tivesse o resultado que costuma ter ou a eficiência que costuma ter [he would have won]”, disse Machado Garry.

“Não posso criticar Sean por ter parte nessa estranheza e falta de eficiência de Izzy. Obviamente, sua estranheza influenciou a luta, mas sinto que Izzy não estava escolhendo os golpes que normalmente faria. Acho que se eles recuarem, Izzy dominará.”

Embora esteja competindo atualmente na categoria até 170 libras, Machado Garry demonstrou interesse em potencialmente explorar lutas no peso médio no futuro, então ele já explicou como abordaria uma luta com Strickland.

Essa é pelo menos parte da razão pela qual ele favorece tanto Adesanya em uma revanche, porque Machado Garry acredita que o que aconteceu no último sábado à noite com Strickland foi mais uma anomalia do que normalmente aconteceria se os dois se enfrentassem novamente.

“Eu sei que não há nenhuma maneira na Terra de eu não ter entrado lá e desmontado ele, e conheço o cérebro de Izzy”, disse Machado Garry. “Eu sei como funciona.

“É produção, é eficiência e é seleção de tacadas. Eu sinto que seja o que for, acho que Izzy estava com medo de perder mais do que ele [had] uma vontade e um desejo de vencer.