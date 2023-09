Ian Machado Garry x Vicente Luque adicionado ao UFC 296 em dezembro

Ian Machado Garry não conseguirá o adversário que queria, mas ainda competirá no UFC 296, quando enfrentará Vicente Luque no card pay-per-view de fim de ano, no dia 16 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Las Vegas.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou o confronto no domingo.

Após uma vitória desigual sobre Neil Magny no UFC 292 em agosto, Machado Garry escolheu Stephen “Wonderboy” Thompson como seu próximo adversário ideal, na esperança de que a luta pudesse identificar o melhor atacante da categoria meio-médio. Thompson finalmente enfrentou Shavkat Rakhmonov, enquanto Machado Garry agora enfrenta Luque no mesmo card em dezembro.

Machado Garry busca construir seu cartel perfeito de 6-0 no UFC quando retornar contra sua competição mais difícil até o momento.

Luque manteve seu status de um dos melhores meio-médios nos últimos anos, ao derrotar adversários como Mike Perry, Michael Chiesa e o ex-campeão do UFC Tyron Woodley. Depois de sofrer duas derrotas, Luque voltou ao caminho certo com uma vitória sobre Rafael dos Anjos em agosto.

Machado Garry x Luque se junta a uma escalação crescente no UFC 296, onde duas lutas pelo título serão a atração principal, com Leon Edwards colocando seu cinturão dos meio-médios em jogo contra Colby Covington, enquanto Alexandre Pantoja defende seu cinturão de peso mosca contra Brandon Royval.