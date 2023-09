IBGE aponta que em 2022, 84,9% das empresas brasileiras utilizaram tecnologia avançada (Entenda!)

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, cerca de 84,9% das empresas industriais do Brasil, com 100 ou mais pessoas ocupadas, utilizaram ao menos uma tecnologia digital avançada. A princípio, a computação em nuvem apareceu no levantamento em primeiro lugar, com 73,6%.

Essas informações estão presentes no módulo temático de Tecnologias Digitais e Avançadas, Teletrabalho e Cibersegurança da PINTEC Semestral 2022. O estudo apresentou dados sobre outras tecnologias, como internet das coisas (48,6%), robótica (27,7%), análise de big data (23,4%), manufatura aditiva (19,2%), e inteligência artificial (16,9%.

De acordo com Flávio José Marques Peixoto, gerente de pesquisas temáticas, “O objetivo é olhar o uso dessa automação digitalizada dentro das empresas industriais e como isso afeta o processo produtivo e sua visão de negócios. A integração das tecnologias aos processos produtivos viabiliza sistemas de produção inteligentes”.

Analogamente, para o gerente de pesquisas, esses sistemas são descentralizados, o que permite alcançar novos patamares relacionados ao aumento de produtividade, flexibilidade e gerenciamento nessas organizações, o que permite a geração de novos modelos de negócios. Portanto, são de suma importância para o empresário.

Tecnologia e negócios

Em relação aos diversos setores da indústria brasileira, o levantamento apontou que as atividades que mais utilizam tecnologias digitais avançadas foram as seguintes: Fabricação de máquinas e equipamentos (94,5%), Indústrias extrativas (92,2%), Fabricação de produtos diversos (92,0%), e Fabricação de produtos de metal (91,9%).

Além desses setores, também se destacou no levantamento do IBGE a Fabricação de bebidas (91,6%). As organizações que menos utilizam a tecnologia foram a Fabricação de outros equipamentos de transporte (68,2%), Confecção de artigos de vestuário e acessórios (71,6%) e Fabricação de produtos de madeira (72,2%).

Segundo o levantamento, do total de 8.134 organizações que utilizam tecnologia avançada, cerca de 31,5% usam duas tecnologias e 27,7% uma. Aliás, vale ressaltar que entre as empresas pesquisadas, apenas 3,7% fizeram uso de todas as tecnologias digitais incluídas no levantamento feito pelo IBGE para o ano de 2022.

Em síntese, de acordo com a pesquisa do IBGE, a utilização de tecnologia digital avançada apresentou-se predominantemente em todas as áreas de negócios, atingindo 50%. Elas são cinco no total: Desenvolvimento de projetos de produtos, Processos e serviços, Produção, Logística, Administração e Comercialização.



Áreas de atuação

As áreas pesquisadas que apresentaram os maiores percentuais de uso localizado de tecnologia digital, foram Desenvolvimento de projetos, através da análise de big data (78,8%), em Produção, com tecnologias de computação em nuvem (71,2%), inteligência artificial (84,8%), internet das coisas (76,7¨%) e manufatura aditiva (88,2%).

Já para comercialização, destaca-se a utilização de robótica (84,3%). Deve-se observar que a tecnologia digital está mais presente no setor de administração, sendo que a análise de big data apresenta destaque (45,7%). O levantamento mostra que a integração de várias tecnologias está cada vez mais presente.

Segundo Marques Peixoto, “Esse uso proporciona novas aplicações e funcionalidades às tecnologias, atuando de forma sistêmica e sinérgica entre as diversas áreas/funções de negócios das empresas”. O levantamento apontou que das 9.586 empresas pesquisadas, todas utilizaram informação em formato digital.

Dessa forma, 90% de todas as organizações presentes no estudo, tinham algum nível de digitalização em suas diferentes áreas e funções, relacionadas a seus negócios. As áreas de administração e comercialização das empresas industriais de pequeno e médio porte, são as que mais utilizam a chamada análise de big data.

Análise de big data

Cerca de 23,4% das empresas entrevistadas, ou seja, 2.239 organizações, utilizam a análise de big data. Dessa forma, é importante observar que a tecnologia se relaciona com o uso de técnicas ou ferramentas de softwares. Ela tem como objetivo, coletar, processar e analisar megadados das companhias ou de fontes externas.

Marques Peixoto ainda diz que a utilização dessa tecnologia em diversas áreas de negócios, demonstra que há uma grande aplicação dessas ferramentas dentro das empresas. Para o gerente, ela é integrada, e os vários setores e áreas dentro das companhias colhem os benefícios destas ferramentas.

Em conclusão, o emprego da tecnologia é cada vez mais usual, dentro das empresa, independente de seu porte. De fato, o profissional especializado tem sido cada vez mais procurado. As organziações oferecem a possibilidade de subir de carreira e ótimos salários. As companhias conseguem, através destas ferramentas, gerar uma maior eficiência e produtividade em seus negócios.