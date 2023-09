iBlue Tech ABRE VAGAS em DOIS ESTADOS e remotas

A iBlue Tech, empresa que é uma consultoria digital que utiliza tecnologias modernas e inovadoras, além de acreditar no impacto grandioso gerado a partir de pessoas que buscam autonomia e sempre questionam processos a fim de otimizá-los, está contratando no mercado. Isto é, vale a pena conferir a lista abaixo:

Desenvolvedor (a) FrontEnd Angular (Broadcast) PL – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) FullStack Angular (Broadcast) PL – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Back-End Node/AWS PL – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) FullStack Node – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Especialista em Analytics (Microstrategy) – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista BI – Pleno – Osasco – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a iBlue Tech

Contando mais sobre a iBlue Tech, é válido destacar que a companhia está preparada para identificar as oportunidades, monitorar as tendências e solucionar seus desafios de negócio. Em resumo, trata-se de uma grande parceira na transformação digital.

Além disso, amplamente imersa no ambiente digital, a iBlue expressa seus valores através de uma metodologia própria que une pessoas e tecnologia com foco na implantação de uma cultura ágil.

Por fim, para ser parte da iBlue Tech, não há distinção ou preconceito seja por raça e etnia, idade, sexo, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência. Você será desafiado a elevar todo o seu potencial através de trilhas de treinamentos e desenvolvimento, em um ambiente colaborativo, descontraído e dinâmico.

Como se inscrever em uma das opções de emprego acima?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



