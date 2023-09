Ibmec recebe inscrições para Vestibular 2024/1

O Ibmec está com inscrições abertas para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre de 2024. Segundo a instituição, o Vestibular 2024 acontecerá de forma presencial.

De acordo com o cronograma, o período de inscrição para o Vestibular 2024 do Ibemec seguirá aberto até 23h59 do dia 14 de novembro.

As oportunidades ofertadas pelo Ibmec são para diversos cursos de graduação ministrados nas unidades localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Poderão se inscrever no Vestibular 2024 para concorrer às vagas ofertadas somente estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio ainda no presente ano letivo. Confira a seguir como se inscrever no Vestibular 2024 e mais detalhes sobre a seleção!

Vestibular 2024: Inscrições abertas

De acordo com as orientações do Ibmec, os interessados deverão se inscrever no Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, é necessário acessar o site da instituição até o dia 14 de novembro para preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Ainda conforme as orientações da instituição, o estudante deverá se inscrever diretamente no curso de graduação escolhido. Após a escolha do curso, o candidato deve informar para qual Estado/ unidade do Ibmec deseja se inscrever.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados no requerimento de inscrição. Além disso, é necessário escolher a modalidade de seleção.



Processo de seleção do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, o Ibmec estabeleceu duas formas de ingresso: aproveitamento das notas do Enem e aplicação de provas. É de exclusiva responsabilidade do candidato escolher em que modalidade deseja se inscrever.

Aqueles que optarem pelo aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverão informar com qual edição deseja se inscrever. O Ibmec consultará o boletim de desempenho no sistema do Inep, com o número de CPF do candidato.

Já os estudantes que optarem pela modalidade tradicional do Vestibular 2024 passarão pela aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 24 de novembro.

Os locais de prova serão em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Ribeirão Preto (SP). Os candidatos poderão escolher a cidade onde desejam fazer as provas no momento da inscrição.

De acordo com o Ibmec, o processo seletivo contará com duas etapas. A primeira etapa consiste na aplicação de uma prova objetiva composta por questões sobre as disciplinas de língua portuguesa, literatura, inglês, matemática, história e geografia. Além disso, o Ibmc aplicará uma prova de redação, que apresentará a proposta de escrita de um texto dissertativo em língua portuguesa.

Já a segunda etapa do processo seletivo consiste na aplicação de uma dinâmica em grupo. O objetivo da atividade é avaliar os seguintes aspectos: organização, resiliência, solução criativa, flexibilidade, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe e prototipação rápida.

Cursos ofertados

O Ibmec está ofertando centenas de vagas para ingresso de novos alunos em 2024 em todos os seus campi.

De acordo om a instituição, as vagas são para graduações na área de tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência de Dados e Inteligência Artificial); na área de negócios (Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas); em Engenharia (Computação; Software; Civil; Produção; Mecânica); Direito; Relações Internacionais; Publicidade e Propaganda; Arquitetura e Urbanismo.

Acesse o site do Ibmec para mais informações.

