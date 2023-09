IDOMED abre inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1

As instituições do IDOMED (Instituto de Educação Médica) abriram o período de inscrição para o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As inscrições serão recebidas até outubro.

De acordo com o estabelecido no IDOMED, a banca responsável por organizar o processo seletivo é a Empresa de Concursos Rio de Janeiro (Econrio).

Poderão participar do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Confira a seguir como participar do processo seletivo e como será a seleção dos candidatos!

Vestibular de Medicina 2024/1

O IDOMED está recebendo as inscrições para o processo seletivo exclusivamente on-line. Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da instituição e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados, os candidatos deverão escolher também para qual unidade de ensino deseja se inscrever.

As oportunidades ofertadas nesse processo seletivo visam o ingresso de novos alunos nos cursos de Medicina ofertados nas instituições Vista Carioca e Città América, no Rio de Janeiro, e na unidade Estácio, em Angra dos Reis.

É importante ressaltar ainda que é também no momento da inscrição que o candidato deverá escolher a modalidade de seleção. Nesse sentido, o estudante deverá se inscrever diretamente no processo seletivo de interesse.



Processo de seleção

O Vestibular Unificado 2024/1 contará com três modalidades para a classificação dos inscritos. Desse modo, os candidatos poderão escolher uma das três opções a seguir:

Aplicação de provas;

Aproveitamento das notas do Enem;

Certificação internacional (IB/ABITUR).

Os candidatos que optarem pelo uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever usando os desempenhos obtidos em uma das edições aceitas pelo IDOMED. De acordo com o Econrio, são válidas as notas de 2009 a 2022.

O período de inscrição para a seleção via notas do Enem e para a seleção via certificação internacional estão abertas até o dia 2 de outubro. Já as inscrições para a seleção via provas on-line seguem abertas até o dia 10 de outubro.

Provas Online

Os candidatos que se inscreverem para a seleção via provas on-line farão uma avaliação de forma virtual. A prova abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio. Conforme o cronograma, a aplicação da prova está marcada para o dia 15 de outubro.

De acordo com a instituição, “o Vestibular Unificado de Medicina será realizado 100% online, a partir de uma tecnologia de ponta para acompanhar o participante, que poderá fazer a prova de onde estiver”.

Portanto, o candidato deverá se certificar com antecedência as condições para realizar a prova, como ter boa conexão com internet, possuir webcam e microfone.

Prova Presencial

O IDOMED também permite que os candidatos se inscrevam para a seleção via provas presenciais. O período de inscrição para a Prova Presencial segue aberto até o dia 6 de novembro.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas presenciais está marcada para o dia 15 de novembro. Os candidatos responderão a questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio.

Vagas e resultados

A oferta total do IDOMED é de 190 vagas para ingresso de novos alunos nas instituições Vista Carioca e Città América, no Rio de Janeiro, e Estácio, em Angra dos Reis. As oportunidades são para o curso de Medicina, ofertado em período integral e com duração mínima de 12 semestres.

A divulgação do resultado da seleção via Prova Online está marcada para 23 de outubro, enquanto o resultado da Prova Presencial será liberado no dia 28 de novembro.

