IF Goiano recebe inscrições para curso de graduação EAD

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está ofertando vagas para curso de graduação de Licenciatura em Pedagogia através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O curso é ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD), no Campus Iporá.

O período de inscrição para ingresso no Curso Licenciatura em Pedagogia na Modalidade a Distância do IF Goiano já está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 25 de setembro, próxima segunda-feira.

Poderão se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que têm o Ensino Médio completo, pré-requisito para ingresso no ensino superior. Esse processo seletivo do IF Goiano, Campus Iporá, é uma ótima oportunidade para os estudantes que desejam trabalhar na área da educação, seja na carreira docente ou em gestão escolar.

Confira a seguir como se inscrever no processo seletivo e como será estabelecida a classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas!

Inscrições abertas

De acordo com as orientações do edital, o IF Goiano está recebendo as inscrições para esse processo seletivo exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, o candidato enviar todos os dados e documentos solicitados. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via e-mail eletrônico: ceadipora@ifgoiano.edu.br.

Nesse sentido, o candidato deverá encaminhar por e-mail cada um dos documentos listados abaixo em arquivo único em formato PDF:

a. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

b. Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;

c. Certidão de nascimento ou de casamento;

d. Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros;

e. Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);

f. Título de eleitor com Comprovante de votação da última eleição;

g. Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de dispensa militar (para candidatos entre 18 e 45 anos);

h. CPF;

i. Comprovante de endereço atualizado;

j. Uma foto 3X4 recente e identificada com o nome no verso

Além de anexar todos esses documentos, o candidato deverá informar no momento da inscrição para qual polo de apoio presencial deseja se inscrever. Apesar de o curso ser ofertado à distância, contará com encontros presenciais obrigatórios, principalmente para fins avaliativos. Portanto, a escolha de um polo presencial é obrigatória.



Processo de seleção

Para fins de classificação dos inscritos, o IF Goiano realizará a análise da inscrição/ documentos enviados. O preenchimento das vagas se dará à medida em que os candidatos habilitados se inscreverem para os polos.

Portanto, o período de inscrição poderá será interrompido a qualquer momento caso haja preenchimento total das vagas ofertadas. Nesse sentido, os interessados devem se inscrever o quanto antes para aumentar as chances de conseguir uma vaga. As inscrições assim como o curso são totalmente gratuitas.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, o IF Goiano está ofertando cerca de 100 vagas para o ingresso de novos alunos na Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica EaD – Semipresencial – UAB. O edital indica ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial:

Aragarças – 05 vagas;

Caiapônia – 10 vagas;

Goianésia – 20 vagas;

Goiás – 25 vagas;

Iporá – 07 vagas;

Itapirapuã – 06 vagas;

Mineiros – 06 vagas;

São Simão – 15 vagas.

Sobre o IF Goiano

O IF Goiano é uma das principais instituições de ensino técnico e superior do Estado de Goiás. Desse modo, a instituição promove a qualificação de estudantes em diversos municípios do estado com a oferta de cursos técnicos e de graduação gratuitamente de forma presencial e EAD.

Acesse o edital do PS na íntegra para mais informações.

