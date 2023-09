IF Sudeste MG abre inscrições para Processo Seletivo 2024/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024/1.

O IF Sudeste MG é uma instituição pública, especializada em educação profissional e tecnológica. O Instituto é reconhecido com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC) e está presente em 10 cidades: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, São João del-Rei, Santos Dumont e Ubá.

Estão sendo ofertadas milhares de vagas em cursos técnicos de diversas áreas. Desse modo, o Processo Seletivo 2024/1 é uma ótima oportunidade para os estudantes que estão em busca de uma formação profissional de qualidade gratuita.

Confira a seguir como se inscrever e demais informações sobre a seleção!

Processo Seletivo 2024/1: Inscrições abertas

De acordo com o cronograma, o IF Sudeste MG receberá as inscrições até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2023 (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever de forma virtual.

Conforme as orientações do Instituto, os interessados devem acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do formulário de inscrição nele disponível. Para acessar o sistema, é necessário fazer login com as credenciais da plataforma gov.br.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares solicitados, além de escolher uma opção de curso. É também no ato da inscrição que os candidatos devem indicar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Após o preenchimento do formulário eletrônico, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. A inscrição será confirmada somente mediante o pagamento da inscrição. De acordo com o Instituto, o valor da taxa varia de acordo com o tipo do curso pretendido.

Para a inscrição nos cursos técnicos integrados, a taxa é de R$ 25,00. Não será cobrada taxa de inscrição para participação nos cursos técnicos concomitantes/

subsequentes, especialização técnica e Proeja.

Processo Seletivo 2024/1

A forma de seleção também varia de acordo com a modalidade do curso. Enquanto a seleção para os cursos técnicos integrados contará com a aplicação de provas, a seleção dos inscritos para os cursos técnicos concomitantes/subsequentes, subsequentes, especialização técnica e Proeja serão selecionados por meio de sorteio eletrônico.

O sorteio acontecerá no dia 29 de novembro de 2023, e contará com transmissão pelo canal oficial do YouTube do IF Sudeste MG. Acesse aqui.

Para os candidatos aos cursos integrados, o Instituto aplicará as provas no dia 26 de novembro de 2023 (domingo), das 08h15min às 11h45min. A aplicação acontecerá em apenas uma fase. De acordo com o edital, os locais de prova serão nos municípios de Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

A prova objetiva conterá 45 questões e versará sobre os componentes curriculares de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia.

Vagas ofertadas

De acordo com o IF Sudeste MG, nesta edição do processo seletivo, serão ofertadas mais cinco mil vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre mais de 120 cursos de diversas modalidades.

Estão sendo ofertadas vagas para os cursos técnicos concomitantes/ subsequentes; técnicos integrados; técnicos subsequentes; especialização técnica; Proeja; cursos de graduação; e cursos de pós-graduação.

O Instituto informa ainda que haverá vagas para os campi localizados nos municípios de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, São João del-Rei, Santos Dumont e Ubá.

Acesse os editais dos cursos integrados e subsequentes.

