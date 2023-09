IFB divulga resultado do Processo Seletivo 2023/2 via ENEM

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) publicou nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, o resultado do Processo Seletivo 2023/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, os participantes já podem conferir a classificação no site do IFB.

Além do resultado, o IFB também divulgou hoje a Convocação para Matrícula e a Convocação dos Candidatos Negros (Pretos ou Pardos) para Verificação Complementar da Autodeclaração.

Os candidatos convocados para as matrículas deverão realizar os procedimentos para o registro acadêmico entre os dias 22 e 25 de setembro.

Portanto, a partir de amanhã, os convocados em 1ª chamada deverão enviar para o Campus/Polo por e-mail os documentos solicitados para as matrículas. Confira aqui a relação de e-mail por campus.

Além dos documentos de identificação do candidato, como RG e CPF, o IFB solicita que os candidatos apresentem certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, entre outros documentos.

Processo Seletivo 2023/2 via ENEM

De acordo com o edital, a oferta total do IFB para esse processo seletivo foi de 1.170 (mil cento e setenta) vagas para ingresso ainda no 2º semestre letivo deste ano. As oportunidades estão sendo ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Puderam participar da seleção somente os estudantes que têm o Ensino Médio completo e que participaram de uma das edições do Enem aceitas pelo IFB para fins de classificação.



Ainda conforme estabelecido no edital, para fins de classificação dos inscritos, o IFB não chegou a aplicar provas. A classificação foi estabelecida exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos na última edição do exame, o Enem 2022.

O edital estabeleceu ainda que, para participar, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nenhuma das quatro provas objetivas do Enem. O IFB considerou as notas de todas as provas. Nesse sentido, a média final do candidato foi calculada a partir da soma da pontuação obtida em cada uma das seguintes provas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

Oferta de vagas

As mais de mil vagas ofertadas pelo IFB através da UAB são para cursos de graduação EAD (modalidade de Educação a Distância). Conforme o edital, as oportunidades são para dois cursos de licenciatura EAD: Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Letras – Inglês.

Apesar de os cursos serem ofertados a distância, contam com encontros presenciais obrigatórios. Desse modo, as vagas estão distribuídas entre diversos polos de apoio presencial em cidades do Distrito Federal e também em alguns municípios de Goiás.

Os candidatos puderam escolher o polo para as atividades presenciais no momento da inscrição.

As vagas para a Licenciatura em Matemática estão distribuídas entre Brasília (60 vagas), Estrutural (60 vagas), Samambaia (60 vagas) e Taguatinga (60 vagas), no Distrito Federal, e em Formosa (60 vagas), Goianésia (60 vagas), Alexânia (60 vagas) e Planaltina (60 vagas), no estado de Goiás.

Já o curso de Letras – Inglês conta com a oferta de vagas no Distrito Federal, nos municípios de Recanto das Emas (60 vagas), Planaltina (60 vagas), Riacho Fundo (60 vagas) e São Sebastião (60 vagas). Em Goiás, as vagas disponíveis são para Formosa (60 vagas), Alto Paraíso (60 vagas), Alexânia (60 vagas), Águas Lindas (60 vagas), Santo Antônio (30 vagas), Mineiros (60 vagas) e Goianésia (60 vagas).

O Instituto reservou parte das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual de vagas exclusivo para estudantes de baixa renda, para candidatos Negros (Pretos ou Pardos) e também para pessoas com deficiência.

Acesse o site do IFB para mais detalhes.

