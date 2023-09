IFBA recebe inscrições para vagas residuais em cursos de graduação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) lançou edital para o preenchimento de Vagas Residuais de ensino superior para o campus em Salvador. As inscrições já estão abertas.

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Residuais 2024 serão recebidas até as 23h59 do dia 30 de setembro, próximo sábado.

Estão sendo ofertadas 191 vagas residuais para diversos cursos de graduação presenciais. Conforme indicado no edital, as oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Confira a seguir como participar da seleção e como será o processo de seleção!

Vagas Residuais 2024: Inscrições

O IFBA está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Residuais 2024 de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão realizar o preenchimento desse formulário eletrônico.

O requerimento eletrônico solicita a apresentação de diversas informações pessoais, escolares e de contato. No momento da inscrição o candidato deve informar também a opção de curso e se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Além disso, é necessário enviar em anexo todos os documentos solicitados no edital para fins de classificação. As inscrições são gratuitas de modo que basta enviar todas as informações e documentação até as 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição.

De acordo com o edital, podem concorrer às estudantes da instituição e de outras unidades de ensino superior, nas categorias de portador de diploma, ou transferência interna e externa.



Processo de seleção

Não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos candidatos inscritos. Conforme definido no edital, o IFBA analisará o coeficiente de rendimento do candidato no curso de origem.

Portanto, para participar da seleção, o candidato deve ter cumprido, no momento da solicitação da inscrição, a carga horária mínima de 35% do Curso de origem.

O edital estabelece ainda que, para fins de classificação, o Instituto vai considerar os seguintes aspectos:

Transferência Interna (TI): a) Tenha cursado maior número de disciplinas com aprovação; b) Possua maior coeficiente de rendimento; c) Tenha mais idade.

a) Tenha cursado maior número de disciplinas com aprovação; b) Possua maior coeficiente de rendimento; c) Tenha mais idade. Transferência Externa (TE): a) Seja oriundo(a) de Instituição de Ensino Superior Pública; b) Tenha cursado maior número de disciplinas com aprovação; c) Possua maior coeficiente de rendimento; d) Tenha mais idade.

a) Seja oriundo(a) de Instituição de Ensino Superior Pública; b) Tenha cursado maior número de disciplinas com aprovação; c) Possua maior coeficiente de rendimento; d) Tenha mais idade. Portador(a) de diploma: a) Seja oriundo(a) de Instituição de Ensino Superior Pública; b) Possua maior coeficiente de rendimento; c) Tenha mais idade.

Oferta de vagas

O IFBA está ofertando 191 vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre de 2024. Conforme estabelecido no edital, as vagas estão distribuídas entre os cursos de: Bacharelado em Administração;

Bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica;

Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica;

Bacharelado em Engenharia Química;

Bacharelado em Eventos;

Licenciatura em Física;

Licenciatura em Geografia;

Licenciatura em matemática;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Eventos;

Tecnologia em Radiologia.

As oportunidades são exclusivamente para o campus do IFBA em Salvador, localizado no bairro do Barbalho. Resultados De acordo com o cronograma, o IFBA divulgará os resultados preliminares das Vagas Residuais 2024 até 31 de outubro. Os interessados poderão contestar o resultado preliminar com a interposição de recursos entre os dias 1º e 3 de novembro. Após a análise dos recursos, o Instituto publicará o resultado final no dia 20 de novembro. Os candidatos convocados deverão realizar as matrículas para ingresso no 1º semestre de 2024 entre 27 de novembro e 3 de dezembro. Já os candidatos classificados para ingresso no 2º semestre de 2024 deverão realizar as matrículas entre os dias 8 e 14 de abril de 2024. O edital prevê ainda que os estudantes classificados poderão fazer aproveitamento das disciplinas após o período de matrículas. Acesse o edital de Vagas Residuais 2024 na íntegra para mais informações.