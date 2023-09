IFCE abre período de inscrição para Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024. A seleção visa o ingresso de novos alunos em diversos cursos técnicos no 1º semestre letivo de 2024.

Há oportunidades tanto para estudantes que já concluíram o Ensino Médio, quanto para os estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental II. Desse modo, o Processo Seletivo 2024 é uma ótima chance para ingressar no ensino técnico e qualificar-se para o mercado de trabalho.

De acordo com o cronograma, o IFCE receberá as inscrições até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2023 (horário de Brasília). Confira a seguir como se inscrever e mais detalhes sobre o processo seletivo!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do Portal IFCE.

Portanto, os interessados deverão acessar a página da seleção, fazer login, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Além de enviar todas as informações solicitadas, os candidatos deverão anexar na plataforma todos os documentos indicados no edital.

No momento da inscrição, os estudantes deverão também informar a opção de curso desejada, observando a adequação da modalidade do curso a sua formação. Além disso, o candidato deverá fazer a opção entre o sistema de cotas ou ampla concorrência.

As inscrições são gratuitas, de modo que para realizar a inscrição basta preencher a ficha e enviar todos os documentos solicitados.



Você também pode gostar:

Processo de Seleção

Ainda de acordo com o edital, o IFCE não aplicará provas para fins de classificação dos inscritos. Os estudantes serão avaliados exclusivamente a partir da análise do desempenho escolar.

Desse modo, será necessário enviar o histórico escolar com o registro das notas a serem usadas pelo IFCE na classificação dos candidatos.

Serão analisadas as médias obtidas nas disciplinas de Matemática, Português/ Língua Portuguesa, Ciências, Biologia, Física e Química. Para ingresso nos cursos integrados e concomitantes, as notas consideradas serão as do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano). Para os cursos subsequentes, o IFCE vai analisar as notas do Ensino Médio (da 1ª a 3ª série).

Oferta de vagas

O IFCE está ofertando mais de 4 mil vagas para o ingresso de novos alunos em 2024. As oportunidades são para três modalidades de cursos técnicos:

Integrados (o estudante cursa ensino médio e o técnico juntos no IFCE).

(o estudante cursa ensino médio e o técnico juntos no IFCE). Concomitantes (para quem cursa ensino médio em outra instituição e técnico no IFCE).

(para quem cursa ensino médio em outra instituição e técnico no IFCE). Subsequentes (para estudantes que já concluíram o ensino médio).

Há oportunidades para cursos de diversas áreas, incluindo Administração, Gastronomia, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica, entre outros.

O IFCE reserva metade das vagas (50%) de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para alunos oriundos de escolas públicas. Há ainda uma subdivisão dessa cota considerando renda, e com percentual de vagas exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, as oportunidades ofertadas pelo IFCE são para os campi de Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mombaça, Paracuru,

Pecém, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Conforme o cronograma, o IFCE publicará o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 3 de novembro de 2023. Nesta data serão divulgadas também as orientações para a matrícula dos convocados.

Acesse o edital do PS 2024 na íntegra para mais informações.

Leia também UEMS abre período de inscrição para o Vestibular 2024; saiba mais detalhes.