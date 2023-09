IFFar encerra inscrições neste domingo (10)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) encerra neste domingo, dia 10 de setembro, as inscrições para o Processo Seletivo 2024. De acordo com o edital, os interessados em concorrer às vagas ofertadas para os cursos técnicos poderão se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília).

O Processo Seletivo 2024 visa o preenchimento de mais de mil vagas em cursos técnicos ofertados na modalidade Integrado ao Ensino Médio. Ainda segundo o edital, não há cobrança de taxa de inscrição.

O IFFar é uma das principais instituições de ensino técnico e profissionalizante da Mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense e também do Estado. Com cursos reconhecidos pelo MEC, o Instituto oferece diversas formações que abrem portas para o mercado de trabalho. Confira a seguir como concorrer às vagas ofertadas no Processo Seletivo 2024!

Como se inscrever?

Conforme indicado no edital, o IFFar está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo 2024 de cursos técnicos integrados de forma virtual e gratuita. Nesse sentido, para participar da seleção, o estudante interessado deverá acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Para ter acesso ao requerimento de inscrição, o estudante deve clicar em “Inscrever-se” e fazer login com novo cadastro ou cadastro já existente. Confira aqui o Guia de Inscrição com o passo a passo disponibilizado pelo IFFar.

Somente podem concorrer às vagas ofertadas os estudantes que tenham o Ensino Fundamental II completo ou que estão em vias de concluir essa etapa de ensino.

No ato da inscrição, além de escolher uma opção de curso, o estudante deverá informar todos os dados pessoais e escolares e campus onde deseja cursar.

É também no ato da inscrição que o candidato deve informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas e indicar uma cidade para para realizar a prova.



Processo Seletivo 2024: Provas

A seleção dos candidatos será feita a partir da média por eles obtida em provas sobre conhecimentos gerais aplicadas de forma presencial pelo IFFar. De acordo com o cronograma, todos os candidatos farão as provas no dia 8 de outubro, das 8h às 18h (horário de Brasília).

A prova será composta a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) referente ao Ensino Fundamental, contando com 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha assim distribuídas:

08 (oito) questões de Língua Portuguesa;

08 (oito) questões de Matemática;

08 (oito) questões de Geografia;

08 (oito) questões de História;

08 (oito) questões de Ciências.

Os locais de prova serão em todas as cidades para as quais há oferta de vagas. De acordo com o cronograma, o IFFar deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 3 de outubro.

No dia da aplicação das provas os candidatos devem chegar ao local de prova com antecedência de, no mínimo, 30 minutos. Além disso, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

A oferta total do IFFar é de 1.761 vagas para os cursos técnicos integrados ministrados em 12 cidades do Rio Grande do Sul. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no ano letivo de 2024.

O edital estabelece ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes campi: Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja, São Vicente do Sul e Uruguaina.

Resultado

O IFFar publicará o resultado final do Processo Seletivo 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 23 de outubro. Na mesma data serão divulgadas as orientações e documentos necessários para as matrículas.

Caso haja vagas não preenchidas, o IFFar poderá realizar uma 2ª chamada para ocupar todas as vagas. A 2ª chamada está prevista para 8 de novembro.

Acesse o edital de abertura para mais informações.