IFG abre inscrições para mais de mil vagas em cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) já abriu o período de inscrição referente ao Processo Seletivo 2024, que visa a seleção de novos alunos para diversos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

De acordo com o cronograma, o IFG receberá as inscrições até as 23h59 do dia 18 de outubro (horário de Brasília). Conforme indicado no edital, as inscrições são totalmente gratuitas.

Podem concorrer às vagas ofertadas para os cursos técnicos integrados pessoas que já tenham concluído o Ensino Fundamental ou estejam em fase de conclusão. Confira a seguir como se inscrever e os detalhes sobre esse processo seletivo!

Processo Seletivo 2024/1: Inscrições

O IFG está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessado devem acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, é preciso escolher uma opção de curso, considerando o campus de oferta, e indicar também se deseja participar da seleção através do sistema de cotas ou do sistema de ampla concorrência.

Como não haverá cobrança de taxa de inscrição, para efetuar a inscrição, basta preencher o formulário eletrônico com todas os dados solicitados.

Seleção



O IFG não aplicará provas para classificar os inscritos. De acordo com o edital, a seleção dos candidatos será realizada por meio do sorteio eletrônico das vagas disponíveis.

Os câmpus de Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia Oeste e Goiânia realizam os sorteios de vagas no dia 4 de dezembro. Os câmpus de Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso fazem seus sorteios no dia 5 de dezembro.

No entanto, antes do sorteio haverá análise das inscrições, com publicação da lista de inscrições deferidas. Para os candidatos ao curso de Instrumento Musical, haverá ainda a avaliação do vídeo com a execução de uma peça musical, que tem caráter eliminatório.

Oferta de vagas

Ainda conforme estabelecido no edital, ao todo, o IFG está ofertando 1.314 vagas em diversos cursos técnicos integrados ao ensino médio. As oportunidades estão distribuídas entre os 14 câmpus da Instituição.

Desse modo, há vagas para Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu, e Valparaíso do Goiás.

O edital estabelece ainda que as oportunidades são para os seguintes cursos: Análises Clínicas; Meio Ambiente; Vigilância em Saúde; Comércio Exterior; Edificações; Química; Alimentos; Agroecologia; Produção de Áudio e Vídeo; Biotecnologia; Saneamento; Nutrição e Dietética; Controle Ambiental; Eletrônica; Eletrotécnica; Instrumento Musical; Mineração; Telecomunicações; Agroindústria; Informática para Internet; Manutenção e Suporte em Informática; Automação Industrial; e Mecânica.

O IFG reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para pessoas de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme indicado no edital, haverá análise da documentação comprobatória da Reserva de Vagas e realização de bancas de heteroidentificação, para os candidatos que indicarem participação pela cota étnico-racial.

Resultados

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo 2024 está prevista para o dia 6 de dezembro, cabendo a interposição de recursos até o dia 7 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFG publicará o resultado final em 11 de dezembro.

Já a divulgação dos Editais Complementares para as Matrículas por cada câmpus acontecerá até o dia 13 seguinte.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

