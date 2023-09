IFG publica resultado final do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) já liberou o resultado final do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação final através do site do Instituto.

Além de divulgar o resultado final, o IFG publicou também os editais de matrícula referente à 1ª chamada por campus. Segundo os documentos, os períodos de matrícula variam de acordo com a unidade de ensino.

Portanto, o candidato convocado deve se ater às orientações e aos prazos estabelecidos pelo campus para o qual foi aprovado. Veja a seguir o cronograma de matrícula:

Câmpus Goiânia: 5, 6 e 12 de setembro;

Câmpus Formosa: 5 e 6 de setembro;

Câmpus Itumbiara: 6, 11, 12 e 13 de setembro;

Câmpus Luziânia: 11 e 12 de setembro;

Câmpus Uruaçu: de 11 a 15 de setembro.

Para efetuar o registro acadêmico, o candidato deverá apresentar todos os documentos solicitados nos editais de matrículas. Além de documentos de identificação do candidato, como CPF, RG, foto 3×4 e comprovante de residência, o IFG solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo Histórico Escolar.

Os convocados devem também baixar, imprimir e preencher o formulário de cadastro de matrícula, disponível neste link. Todos os campi solicitam o documento devidamente preenchido para realizar a matrícula do estudante.,

Vestibular de Vagas Remanescentes



Através do Vestibular de Vagas Remanescentes, o IFG esta ofertando cerca de 200 oportunidades para o ingresso de novos alunos em cursos de graduação ofertados de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância (EAD). Os candidatos convocados ingressarão nos cursos ainda no segundo semestre letivo deste ano.

De acordo com os editais de abertura, os cursos contemplados são os seguintes: Licenciatura em Ciências Sociais; Licenciatura em Física; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Música; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Química; e o Curso de Tecnologia em Produção Cultural (EAD).

Nesta edição do processo seletivo não houve reserva de vagas. Desse modo, todos os candidatos inscritos concorreram às oportunidades em ampla concorrência.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2, o IFG realizou a aplicação de provas de forma presencial. Conforme estabelecido previamente no edital, o Instituto aplicou a Prova de Redação no dia 27 de agosto para todos os candidatos.

A aplicação aconteceu no período da tarde, com início às 15h (horário de Brasília). O edital indica ainda que houve locais de prova em todas as cidades para as quais há oferta de vagas: Formosa, Itumbiara, Luziânia, Goiânia, Uruaçu, Águas Lindas, Caldas Novas, Goianésia e Pirenópolis.

Na prova de redação o IFG apresentou duas propostas de escrita de um texto com base no respectivo tema (ideia-núcleo) da prova. Assim, para avaliar as provas, o Instituto avaliou os seguintes critérios:

Adequação ao tema proposto;

Apropriação dos textos da coletânea e de outras fontes em favor do projeto textual do candidato;

Adequação ao gênero presente na proposta selecionada pelo candidato;

Adequação à modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Uso adequado dos mecanismos de coesão e coerência textuais.

Além da Prova de Redação, os candidatos ao curso de Licenciatura em Música passaram também por uma avaliação para a verificação das habilidades específicas. O Teste de Habilidade Específica em Música consistiu no envio de um vídeo do candidato de acordo com as orientações e especificações do edital.

O IFG também já divulgou o resultado final do Vestibular de Vagas Remanescentes EAD 2023/2. As orientações para as matrículas dos aprovados são as mesmas descritas acima.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.