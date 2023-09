IFMA abre inscrições para o Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) abre nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 9 de outubro (horário de Brasília).

O Processo Seletivo 2024 visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024. Estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas em diversos cursos de nível técnico.

Veja a seguir como se inscrever e demais regras e procedimentos para participar dessa seleção!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, os interessados em participar do Processo Seletivo 2024 deverão se inscrever de forma virtual. Portanto, para realizar a inscrição, é necessário realizar o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição, disponível nos sites Estude no IFMA e FUNETEC.

No momento do cadastro, os estudantes deverão informar uma opção de curso técnico e o campus para o qual deseja se inscrever. É também durante a inscrição que o estudante deve indicar se deseja concorrer às vagas reservadas ou participar da seleção em ampla concorrência.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais). Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento até 10 de outubro.



Você também pode gostar:

Isenção da taxa

O IFMA já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. Aqueles cujos pedidos foram indeferidos poderão interpor recursos entre os dias 1º e 4 de setembro.

Após a análise dos recursos, o IFMA publicará o resultado final da isenção está marcada para o dia 11 seguinte. Os isentos estão automaticamente inscritos no Processo Seletivo 2024, enquanto os não isentos deverão realizar novas inscrições.

De acordo com o edital, têm direito ao benefício da isenção da taxa os estudantes membros de famílias de baixa renda que estão inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Provas do Processo Seletivo 2024

A aplicação das provas está marcada para o dia 19 de novembro de 2023. A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 6 de novembro. Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Portanto, a aplicação acontecerá em Açailândia, Alcântara, Araioses, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Porto Franco, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São João dos Patos, São José de Ribamar, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras, Timon, Viana e Zé Doca.

De acordo com o edital, a avaliação contará com 30 questões objetivas de múltipla escolha, sendo metade sobre assuntos de Língua Portuguesa e metade de Matemática.

O IFMA iniciará a aplicação às 13h30 (horário local). Conforme as orientações do IFMA, os candidatos deverão chegar aos locais de prova até às 13h. Além disso, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

A oferta total do IFMA é de 5.610 vagas para ingresso em cursos técnicos de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre os 29 campi do IFMA. Haverá reserva de parte das vagas para egressos de escolas da rede pública de ensino.

De acordo com o cronograma, o IFMA publicará o resultado final do Processo Seletivo 2024 no dia 22 de dezembro. Além da lista de aprovados em 1ª chamada, serão divulgadas as orientações para o registro acadêmico.

O período de matrícula para os convocados em 1ª chamada será entre os dias 2 e 12 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

Leia também Inep recebe pedidos de reaplicação das provas do ENCCEJA 2023 até essa sexta-feira (1); saiba mais.