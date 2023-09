IFMG abre inscrições para Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) inicia nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 19 de outubro (horário de Brasília).

O Processo Seletivo 2024 do IFMG visa o preenchimento de mais de 4 mil vagas para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano. Há vagas para cursos técnicos e para cursos de graduação.

Podem se inscrever para concorrer aos cursos técnicos integrados os estudantes que tenham o Ensino Fundamental completo. Para concorrer às vagas nos cursos de graduação e nos cursos técnicos subsequentes, é pré-requisito ter o Ensino Médio completo. Confira a seguir como se candidatar para concorrer a uma das vagas ofertadas!

PS 2024: Inscrições

Os interessados em participar do Processo Seletivo 2024 poderão se inscrever a partir de hoje (4), exclusivamente de forma virtual, através do site do Instituto. Desse modo, os candidatos devem acessar a página da seleção e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos precisam indicar uma opção de curso/campus e informar se desejam participar da seleção por meio do sistema de cotas ou através do sistema universal (ampla concorrência).

Para efetivar o cadastro, os não isentos candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até 20 de outubro. Conforme estabelecido no edital, o valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Os estudantes que são membros de famílias de baixa renda poderão solicitar o benefício da isenção até o dia 26 de setembro, também através do site do IFMG. Para ter direito ao benefício os estudantes deverão apresentar os documentos que comprovem à adequação aos critérios.



Provas do Processo Seletivo 2024

Para a classificação dos inscritos, o IFMG estabeleceu formas de seleção variadas de acordo com o nível do curso. Os editais de cada uma das modalidades de curso (técnicos integrados, técnicos subsequentes e superiores) informam todos os detalhes das seleções.

Os candidatos aos cursos técnicos serão avaliados através da aplicação de provas sobre conhecimentos gerais. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 3 de dezembro e acontecerá de forma presencial.

Conforme o edital dos cursos superiores, a classificação dos candidatos aos cursos de graduação será feita em duas modalidades:

Aproveitamento das notas do Enem;

Histórico Escolar + Prova de Redação.

Os candidatos deverão escolher a modalidade de seleção no momento da inscrição. Aqueles que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem poderão se inscrever com os desempenhos obtidos em uma das últimas dez edições do exame (Enem 2014 a 2023).

Já os estudantes que optarem pela segunda modalidade de seleção deverão anexar o Histórico Escolar, com o registro das notas obtidas durante os três anos do Ensino Médio, e realizar uma prova de redação aplicada pelo IFMG on-line.

Oferta de vagas

O IFMG está ofertando 4.987 vagas para ingresso de novos alunos em 2024. Do total de vagas, 2.945 estão distribuídas em 66 cursos técnicos. Para os cursos de graduação, a oferta é de 2.042 vagas em 61 cursos.

As vagas contemplam 117 opções de cursos ministrados nos 18 campi do IFMG. Desse modo, há vagas para Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar para os cursos técnicos está prevista para o dia 19 de dezembro. Os interessados poderão contestar a classificação preliminar nos dias 20 e 21 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFMG publicará o resultado final em 22 de dezembro.

Já a divulgação do resultado final para os cursos de graduação será feita somente após o Inep liberar o resultado do Enem 2023.

Acesse os editais na íntegra para mais informações.