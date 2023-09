IFMT divulga seleção via ENEM para cursos de graduação EAD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) publicou editais de abertura para o preenchimento de diversas vagas em cursos de graduação ofertados na modalidade EaD (Educação a Distância), através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Estão sendo ofertadas mais de 800 vagas em cursos de graduação EaD para o ingresso de novos alunos no próximo semestre letivo. As oportunidades estão distribuídas entre dois Processos Seletivos, com ingresso em 2024/1.

De acordo com o IFMT, serão realizadas duas seleções. Uma seleção classificará os candidatos para as vagas através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já os estudantes que não participaram do Enem poderão participar da seleção via análise do histórico escolar.

Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas, as principais datas e mais informações sobre as seleções!

PS EAD via Enem

Poderão participar do Processo Seletivo EAD 2024/1 via Enem os estudantes que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito uma das edições aceitas pelo IFMT para fins de classificação: 2011 a 2022.

De acordo com o cronograma, o IFMT receberá as inscrições para esse processo seletivo no período do dia 25 de setembro às 23h59 do dia 25 de outubro de 2023 (horário de Cuiabá/MT).

O IFMT receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do Instituto. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



Conforme as orientações do edital, no ato da inscrição, o candidato deverá informar a opção de curso de graduação escolhida e o polo de apoio presencial. Além disso, é necessário informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de vagas.

PS EAD via Histórico Escolar

As inscrições para o Processo Seletivo EAD 2024/1 via análise do Histórico Escolar serão recebidas de 27 de setembro a 25 de outubro de 2023. Os interessados devem se inscrever por meio do site do IFMT.

Além de escolher o curso de graduação e polo no momento da inscrição, os candidatos devem enviar o histórico escolar do Ensino Médio com o registro das médias das disciplinas/ séries consideradas para fins de classificação.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Oferta de vagas

De acordo com os editais, do total das vagas disponíveis, 676 vagas estão sendo ofertadas através do processo seletivo via Enem. Outras 284 vagas estão direcionadas à seleção via análise do histórico escolar.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos: Água Boa, Alto Araguaia, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Campo Verde, Cuiabá, Jauru, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, Santo Antônio do Descoberto, São Félix do Araguaia, Sapezal, Sorriso.

Os editais estabelecem ainda que as vagas para os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Sistemas para Internet.

Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Aqueles que forem aprovados dentro do sistema de vagas deverão passar por bancas de heteroidentificação (verificação da condição declarada pelo candidato negro: preto e pardo).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Processo Seletivo IFMT EAD está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024. Nesta data o IFMT deve liberar a lista de aprovados/classificados (pós-recursos) em 1ª chamada.

Acesse o edital do PS EAD 2024/1 para mais informações.

