IFMT encerra inscrições para o Processo Seletivo 2024/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) encerra amanhã, dia 25 de setembro, o período de inscrição do Processo Seletivo 2024/1. Os interessados em participar da seleção para os cursos técnicos subsequentes têm até as 23h59 desta segunda-feira para se inscrever.

Nesta seleção, o IFMT está ofertando mais de 3 mil vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. As oportunidades para são para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e para os Cursos Subsequentes ao Ensino Médio.

O período de inscrição nos cursos integrados chegou ao fim em 5 de setembro. Para os subsequentes, as inscrições serão recebidas até essa segunda (25). Veja a seguir como participar do Processo Seletivo 2024/1 do IFMT!

Processo Seletivo 2024: Cursos Subsequentes

De acordo com as orientações do edital, o IFMT está recebendo as inscrições para os cursos subsequentes ao ensino médio exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do IFMT e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma das opções de curso disponíveis, além de informar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.

Poderão se inscrever para os cursos subsequentes somente os estudantes que já possuem o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa ainda em 2023.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 27 de setembro, próxima quarta-feira. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).



Seleção

Não haverá aplicação de provas para a seleção dos cursos técnicos subsequentes. Conforme indicado no edital, os candidatos serão classificados a partir do seu desempenho escolar.

Nesse sentido, a seleção constará da análise curricular (do histórico escolar) dos 1º e 2º anos do ensino médio do candidato, cursados de forma regular ou por meio de certificação do Provão, via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total do Instituto para os cursos técnicos subsequentes é de 247 vagas em quatro campi para ingresso no 1º semestre de 2024.

O IFMT publicará o resultado final em janeiro de 2024. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre 9 e 12 de janeiro.

Processo Seletivo 2024: Cursos Integrados

O IFMT já recebeu as inscrições para os cursos integrados ao Ensino Médio. Puderam se inscrever para esses cursos os estudantes que já concluíram o ensino fundamental II ou que estão em vias de concluir ainda em 2023.

Nos cursos dessa modalidade o estudante cursa de forma simultânea o Ensino Médio e a curso técnico no IFMT. Estão sendo ofertadas mais de 3 mil vagas para os cursos integrados.

Provas

Para fins de classificação dos inscritos para os cursos integrados, o instituto realizará aplicação de provas de forma presencial.

De acordo com o cronograma, o IFMT aplicará as provas no dia 8 de outubro. A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h, com fechamento às 13h45, impreterivelmente (horário oficial do MT).

Ainda conforme o edital, a avaliação constará de 40 questões objetivas, sendo 20 sobre Língua Portuguesa e Literatura e 20 sobre Matemática. Haverá locais de provas em todos os municípios para os quais há oferta de vagas. Os candidatos poderão consultar os locais de prova por meio do cartão de confirmação de inscrição.

A divulgação dos gabaritos da prova está prevista para o dia 9 de outubro, enquanto o resultado final para os cursos técnicos integrados será divulgado no dia 14 de dezembro.

Acesse o edital para mais detalhes.

