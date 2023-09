IFNMG abre período de inscrição para o Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2024. De acordo com o edital, o período de inscrição segue aberto até o dia 21 de novembro.

O Processo Seletivo 2024 do IFNMG visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano. Estão sendo ofertadas vagas para cursos técnicos nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio.

Portanto, há oportunidades para estudantes que tenham o Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio completo. Continue a leitura para saber como se inscrever na seleção para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção dos candidatos.

PS IFNMG 2024: Inscrições abertas

De acordo com as orientações do edital, o Instituto está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os candidatos interessados deverão acessar o Portal IFNMG e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Para ter acesso ao sistema de inscrição, é necessário fazer login com as credenciais da plataforma gov,br. Caso não possua cadastro na plataforma do Governo Federal, o estudante deverá criar para ter acesso ao sistema de inscrição do Processo Seletivo 2024.

Ainda conforme indicado no edital, no ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados no formulário e inscrição.

É também no momento da inscrição que o estudante deve informar a opção de curso escolhida e se deseja participar do Processo Seletivo 2024 em ampla concorrência ou através do sistema de cotas. Por fim, para concluir a inscrição, o candidato deve anexar os documentos solicitados.



As inscrições são totalmente gratuitas. Portanto, para se inscrever, basta enviar todas as informações e documentos solicitados até 23h59 do dia 21 de novembro (horário de Brasília).

PS 2024: Seleção

Para fins de classificação dos inscritos, o IFNMG estabeleceu duas modalidades de seleção, que variam de acordo com o tipo de curso:

Análise curricular : Cursos integrados ao ensino médio nos Campi Araçuaí, Arinos e Salinas.

: Cursos integrados ao ensino médio nos Campi Araçuaí, Arinos e Salinas. Sorteio: Cursos técnicos concomitantes/subsequentes do Campus Avançado Janaúba e CEAD (modalidade a distância).

Portanto, os candidatos que desejam concorrer aos cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados nos campi do IFNMG de Araçuaí, Arinos e Salinas deverão enviar no momento da inscrição o histórico escolar com o registro das notas obtidas durante o Ensino Fundamental II.

O IFNMG vai considerar as médias obtidas no 7º e 9º anos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História.

Cursos ofertados

A oferta do IFNMG contempla cursos técnicos de diversas áreas e modalidades, visando o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o quadro de vagas, as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi:

Campus Araçuaí : Integrados (via análise curricular): Agrimensura, Agroecologia, Meio Ambiente e Informática; Concomitantes/Subsequentes (análise curricular): Enfermagem e Mineração.

: Integrados (via análise curricular): Agrimensura, Agroecologia, Meio Ambiente e Informática; Concomitantes/Subsequentes (análise curricular): Enfermagem e Mineração. Campus Arinos : Integrados (análise curricular): Agropecuária, Informática e Meio Ambiente.

: Integrados (análise curricular): Agropecuária, Informática e Meio Ambiente. CEAD : A distância (seleção por sorteio): Informática para Internet e Serviços Jurídicos.

: A distância (seleção por sorteio): Informática para Internet e Serviços Jurídicos. Campus Avançado Janaúba : Concomitantes/Subsequentes (sorteio): Administração.

: Concomitantes/Subsequentes (sorteio): Administração. Campus Salinas: Integrados (análise curricular): Agropecuária, Agroindústria e Informática.

O IFNGM reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Resultados

A publicação do resultado preliminar dessa seleção está prevista para o dia 12 de dezembro, cabendo a interposição de recursos entre os dias 13 e 15 seguintes. Após a análise dos recursos, o IFNMG publicará o resultado final do Processo Seletivo 2024 no dia 22 de dezembro.

Acesse o edital para mais informações.

