IFNMG divulga edital do Processo Seletivo 2024; veja as datas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) divulgou o edital de abertura referente ao Processo Seletivo 2024. O documento apresenta todas as regras, procedimentos e cronograma da seleção que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, o IFNMG receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2024 no período do dia 21 de setembro até as 23h59 do dia 21 de novembro (horário oficial de Brasília).

Estão sendo ofertadas vagas para cursos técnicos nas modalidades integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio. Além de cursos presencias, a oferta também contempla cursos ofertados na modalidade EaD (Educação a Distância).

Desse modo, o Processo Seletivo 2024 do IFNMG é uma ótima oportunidade para estudantes que tenham o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio e desejam qualificar-se para o mercado de trabalho. Confira a seguir como se inscrever e quais são os cursos ofertados!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

O IFNMG receberá as inscrições para essa seleção exclusivamente de forma virtual. Portanto, os candidatos interessados deverão acessar o Portal IFNMG e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Para ter acesso ao sistema de inscrição, é necessário fazer login com as credenciais da plataforma gov,br. Portanto, caso não tenha cadastro na plataforma do Governo Federal, o estudante deverá criar antes de se inscrever no Processo Seletivo 2024.



O estudante deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados no formulário e inscrição. Além disso, será necessário informar também a opção de curso escolhida, informar o sistema de ingresso (seleção em ampla concorrência ou sistema de cotas) e anexar os documentos solicitados.

As inscrições são totalmente gratuitas. Portanto, para se inscrever, basta enviar todas as informações e documentos solicitados até 21 de novembro.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos inscritos, o IFNMG estabeleceu duas modalidades de seleção: análise do desempenho escolar e sorteio.

Os campi de Araçuaí, Arinos e Salinas realizarão seleções para cursos técnicos integrados através de análise curricular. Em contrapartida, o Campus Avançado Janaúba e o CEAD utilizarão sorteios para definir os selecionados nos cursos técnicos concomitantes/subsequentes.

Portanto, os candidatos que desejam concorrer aos cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados nos campi do IFNMG de Araçuaí, Arinos e Salinas deverão enviar no momento da inscrição o histórico escolar com o registro das notas obtidas durante o Ensino Fundamental II.

O IFNMG vai considerar as médias obtidas no 7º e 9º anos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História.

Oferta de vagas

O IFNMG está ofertando centenas de vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Confira a seguir quais são os cursos com vagas disponíveis em cada um dos campi participantes.

Campus Araçuaí : Integrados (via análise curricular): Agrimensura, Agroecologia, Meio Ambiente e Informática; Concomitantes/Subsequentes (análise curricular): Enfermagem e Mineração.

: Integrados (via análise curricular): Agrimensura, Agroecologia, Meio Ambiente e Informática; Concomitantes/Subsequentes (análise curricular): Enfermagem e Mineração. Campus Arinos : Integrados (análise curricular): Agropecuária, Informática e Meio Ambiente.

: Integrados (análise curricular): Agropecuária, Informática e Meio Ambiente. CEAD : A distância (seleção por sorteio): Informática para Internet e Serviços Jurídicos.

: A distância (seleção por sorteio): Informática para Internet e Serviços Jurídicos. Campus Avançado Janaúba : Concomitantes/Subsequentes (sorteio): Administração.

: Concomitantes/Subsequentes (sorteio): Administração. Campus Salinas: Integrados (análise curricular): Agropecuária, Agroindústria e Informática.

Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, metade das vagas disponíveis são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Dentre as vagas reservadas, há percentual exclusivo para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Resultados

O resultado preliminar será liberado no dia 12 de dezembro, cabendo a interposição de recursos entre os dias 13 e 15 seguintes. Após a análise dos recursos, o IFNMG publicará o resultado final do Processo Seletivo 2024 no dia 22 de dezembro.

Acesse o edital para mais informações.

