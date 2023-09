IFPE encerra período de inscrição para as Olimpíadas Científicas 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) encerra amanhã, dia 30 de setembro, o período de inscrição para as Olimpíadas Científicas 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília).

De acordo com o Instituto, são aceitas inscrições de estudantes de escolas públicas e de alunos de escolas da rede privada de ensino de todo o Estado de Pernambuco. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar das competições de conhecimento. Neste ano, o Instituto está realizando três olimpíadas:

7ª edição da Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica ( OPA );

); 6ª edição da Olimpíada de Física de Pernambuco ( OPEF );

); 6ª edição da Olimpíada de Foguetes de Pernambuco (OPEFOG).

Os interessados em participar das competições podem consultar os regulamentos de cada Olimpíada no site do IFPE.

O IFPE está recebendo as inscrições para as três olimpíadas exclusivamente via internet. Nesse sentido, os cadastros devem ser feitos on-line, com o preenchimento deste formulário eletrônico.

De acordo com o Instituto, o cadastro da escola no evento deverá ser feito por um/a professor/a, técnico/a educacional ou representante legal da escola.

Já as inscrições dos candidatos deverão ser feitas de forma presencial, diretamente na escola. Assim, os estudantes interessados devem se inscrever na sua própria escola. Para se inscrever, basta entrar em contato com o/a professor/a representante, que irá aplicar as atividades e enviá-las para a comissão organizadora.



Assim como as inscrições, os eventos são totalmente gratuitos. Podem participar escolas, professores e alunos do ensino médio, de Pernambuco.





Provas das Olimpíadas 2023

Os regulamentos apresentam todas as regras e procedimentos para cada competição do conhecimento. Desse modo, os interessados podem consultar o conteúdo programático de cada prova, bem como a data de aplicação. A aplicação dos exames será de responsabilidade das escolas participantes.

Os regulamentos estabelecem que a aplicação das provas deverá ser realizada nas dependências das escolas participantes. Desse modo, após a confirmação da inscrição, cada escola terá um prazo para realizar a competição.

De acordo com o cronograma, as datas de aplicação das avaliação são as seguintes:

7ª Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica (OPA): 6 de outubro .

. 6ª OPEF (Olimpíada de Física de Pernambuco): 20 de outubro .

. 6ª OPEFOG: lançamentos de foguetes pelos/as estudantes e registro dos respectivos alcances: até o dia 20 de outubro.

Clique nos links abaixo para consultar o regulamento de cada uma das competições de conhecimento do IFPE:

Premiação

A principal meta do IFPE ao realizar essas três olimpíadas é incentivar os alunos nos estudos das ciências. Nesse sentido, o Instituto ressalta que o objetivo das Olimpíadas Científicas é estimular o estudo das Ciências Físicas e Espaciais entre estudantes de Ensino Médio de Pernambuco.

Além disso, servem como preparação para olimpíadas nacionais e internacionais das respectivas áreas, que, inclusive, dão acesso a diversas instituições de ensino superior brasileiras.

Todos os alunos e professores receberão certificados de participação emitidos pelo IFPE. Além disso, o Instituto premiará os participantes com os melhores desempenhos nas três Olimpíadas Científicas. Desse modo, os participantes poderão receber medalhas de ouro, prata ou bronze, segundo as notas obtidas.

Os estudantes e professores que tiverem dúvidas sobre as inscrições poderão entrar em contato através dos seguintes endereços de e-mail: opa@recife.ifpe.edu.br | opef@recife.ifpe.edu.br | opefog@recife.ifpe.edu.br.

Sobre o IFPE

O IFPE é uma das principais instituições de ensino técnico e superior do Estado de Pernambuco. Além de ofertar diversos cursos técnicos em diferentes modalidades (subsequentes, integrados e concomitantes), o Instituto oferta cursos de graduação e de pós-graduação.

