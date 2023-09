IFRJ encerra período de inscrição do Processo Seletivo 2024

O período de inscrição do Processo Seletivo 2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) chega ao fim neste domingo, dia 17 de setembro. Portanto, os interessados terão até as 23h59 de amanhã (horário de Brasília) para se inscrever.

O Processo Seletivo 2024 visa o ingresso de novos alunos em diversos cursos técnicos ofertados de forma presencial pelo IFRJ. De acordo com o edital, o Instituto está ofertando mais de 1.600 vagas para cursos da modalidade integrada ao Ensino Médio. Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

O IFRJ está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo 2024 de forma virtual, exclusivamente via Internet. Portanto, os interessados deverão realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, disponível no site do Selecon, dentro do prazo estabelecido.

Durante a sua inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados e escolher uma opção de curso. Além disso, o candidato também deverá informar no ato da inscrição se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 70,00 (setenta reais) . O prazo para pagamento é 18 de setembro.

Isenção da taxa



O IFRJ já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível no site do Instituto e no site do Selecon. Conforme o edital, tiveram direito ao benefício da isenção os candidatos que puderam comprovar que são:

Estudantes da rede pública;

Inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); Contemplados pelo Auxílio Emergencial do Governo Federal;

Inscritos no Supera Rio do Governo Estadual.

Processo Seletivo 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, o IFRJ aplicará provas de forma presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 22 de de outubro de 2023.

Conforme indicado no edital, haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas: Arraial do Cabo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral e Resende. Os candidatos poderão consultar os locais de prova no dia 19 de outubro.

O IFRJ aplicará uma prova objetiva geral para todos os candidatos. Conforme indicado no edital, a prova objetiva será composta por 30 (trinta) questões de múltipla escolha. As questões abarcarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, ao todo, o IFRJ está ofertando 1.686 vagas para ingresso nos cursos técnicos no 1º semestre letivo de 2024.

Há oportunidades para os campi de Arraial do Cabo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral e Resende.

As vagas são para os seguintes cursos técnicos integrados ao ensino médio: informática e meio ambiente; petróleo e gás; plástico; química; informática para a internet; controle ambiental; administração; informática; eletrotécnica; mecânica; agroindústria; agropecuária; meio ambiente; guia de turismo; biotecnologia; alimentos; farmácia; segurança do trabalho; e automação industrial.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação da classificação final da prova objetiva está prevista para o dia 30 de novembro.

Após essa data, o IFRJ fará as verificações para o sistema de cotas. Os candidatos aprovados para as vagas reservadas deverão comprovar os critérios para garantir as vagas.

Acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra para mais informações

