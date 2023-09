IFRN abre inscrições para Vestibular 2024 de cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024/1, que visa a seleção de novos alunos para ingresso em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio.

De acordo com o edital, o IFRN receberá as inscrições até 23h59 do dia 15 de outubro de 2023 (horário local).

O processo seletivo é uma ótima oportunidade para os estudantes que já concluíram o Ensino Médio e que estão em busca de uma qualificação profissional. Os cursos ofertados pelo IFRN são totalmente gratuitos.

Confira a seguir como participar do Vestibular 2024/1 e como será o processo de seleção para o preenchimento das vagas!

Vestibular 2024/1: Inscrições

Conforme as orientações do edital, o Instituto está recebendo as orientações para o Vestibular 2024/1 exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site do FUNCERN dentro do prazo estabelecido e preencher o formulário eletrônico de inscrição disponibilizado. A Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern) é responsável pela organização do processo.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Além disso, é necessário escolher uma opção de curso/campus e indicar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de outubro. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Isenção da taxa

O edital do Vestibular 2024/1 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que são membros de famílias de baixa renda. Os interessados poderão solicitar a isenção até o dia 24 de setembro.

Terá direito ao benefício o candidato que:

a) comprove inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o Número de Identificação Social (NIS);

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022.

De acordo com o cronograma, o IFRN publicará o resultado preliminar da isenção em 27 de setembro, cabendo a interposição de recursos até o dia 28 seguinte. Após a análise dos recursos, o Instituto deve liberar o resultado final da isenção em 3 de outubro.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos candidatos, o IFRN aplicará provas no dia 26 de novembro de 2023. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 21 de novembro, através do cartão de confirmação de inscrição.

De acordo com o edital, as provas do processo seletivo abarcará os conteúdos do Ensino Médio, estando organizadas da seguinte forma:

a) Prova I – Língua Portuguesa, com 20 questões de múltipla escolha;

b) Prova II – Matemática, com 20 questões de múltipla escolha;

c) Prova III – Produção Textual Escrita, com 1 questão discursiva.

A aplicação das provas será no período da tarde. Desse modo, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h00min e fechados às 12h45min (horário oficial local).

Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A oferta total do IFRN é de 1.076 vagas para ingresso em diversos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio no 1º semestre de 2024. As oportunidades estão distribuídas em 12 unidades do IFRN, incluindo locais como Mossoró, Natal-Central e Parnamirim.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024/1, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 28 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2024/1 na íntegra para mais detalhes.

