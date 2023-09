IFRS abre período de inscrição para o Processo Seletivo 2024

O período de inscrição para o Processo Seletivo 2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) foi aberto nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 23 de outubro de 2023.

O Processo Seletivo 2024 visa o preenchimento de milhares de vagas em diversos cursos técnicos e também em cursos de graduação. Conforme divulgado pelo IFRS, estão sendo ofertadas mais de 5 mil vagas.

Desse modo, trata-se de uma ótima oportunidade para os estudantes que buscam qualificação profissional, seja de nível técnico ou de nível superior. Veja a seguir como concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção!

PS 2024: Como se inscrever?

Conforme as orientações do IFRS, as inscrições para o Processo Seletivo 2024 estão sendo recebidas via Internet. Portanto, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site de Ingresso do IFRS, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos devem escolher uma opção de curso/campus, além de informar todos os dados pessoais e escolares solicitados. É também durante a inscrição que o candidato deve escolher entre a seleção em ampla concorrência e a seleção por cota.

É necessário se atentar aos pré-requisitos para cada modalidade de curso. Poderão se inscrever para os cursos técnicos integrados e para os concomitantes os estudantes que têm o Ensino Fundamental II completo. Para concorrer às vagas ofertadas para os técnicos subsequentes e para os cursos de graduação, é necessário ter o Ensino Médio completo.







Taxa de inscrição

Para participar do Processo Seletivo 2024 os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 24 de outubro. Apenas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) são gratuitas.

De acordo com o s editais, o valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de curso pretendida, podendo ser R$ 20,00 (vinte reais) ou R$ 70,00 (setenta reais).

O IFRS já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. O resultado das solicitações foi publicado ontem, dia 27 de setembro, no site do IFRS.

Processo Seletivo 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, o Processo Seletivo 2024 contará a seleção via aplicação de provas e via sorteio. Além disso, os candidatos aos cursos de graduação poderão optar pelo aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). É necessário informar a modalidade de seleção no momento da inscrição.

A aplicação das provas (para os cursos com esse tipo de seleção) está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023. Já o sorteio (para os cursos com esse tipo de seleção) acontecerá no dia12 de dezembro.

As provas aplicadas aos candidatos aos cursos de graduação serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Já as provas para os candidatos aos cursos técnicos abarcarão assuntos do Ensino Fundamental.

Confira aqui a forma de ingresso para cada curso.

Oferta de vagas

De acordo com os editais, a oferta total do IFRS é de 5.300 vagas em 164 cursos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Há oportunidades para as seguintes modalidades de curso:

cursos técnicos integrados;

cursos técnicos EJA;

cursos técnicos concomitantes;

cursos técnicos subsequentes;

cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados).

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os campi do IFRS localizados em Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga – Porto Alegre, Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

Acesse o site do IFRS para mais informações.

