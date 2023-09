IFRS oferta diversos cursos gratuitos a distância; veja como se inscrever

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é uma das principais instituições de ensino técnico e profissionalizantes do Estado. Com unidades de ensino em diversos municípios do Rio Grande do Sul, o IFRS oferta não só cursos técnicos presenciais, mas também cursos na modalidade a distância.

Tratam-se de cursos gratuitos de qualidade que podem abrir as portas para o mercado de trabalho, uma vez que os cursos do IFRS têm ótima avaliação.

O Intituto abriu recentemente as inscrições para 19 desses cursos gratuitos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). Sendo totalmente on-line, os cursos podem ser feitos por pessoas de diversas partes do país. Veja a seguir quais cursos estão disponíveis e como se inscrever para participar das formações do IFRS!

Inscrições abertas

De acordo com as orientações do IFRS, as inscrições para os 19 cursos EaD são gratuitas e estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados poderão realizar as inscrições a qualquer momento, exclusivamente por meio da plataforma Moodle do IFRS.

Para se inscrever, o estudante deve acessar o Moodle, clicar em “Curso Online Abertos”, e escolher o curso de interesse.

O Instituto recomenda que o estudante localize a formação através das Categorias de Cursos. Nesse sentido, o IFRS recomenda: ” Tenha atenção ao nome do curso desejado, uma vez que há cursos com nomes parecidos ou similares (apresentando turmas diferentes)”.

Após localizar o curso desejado, basta confirmar a inscrição clicando no botão “Quero me inscrever!”. É importante ressaltar que o estudante dever ter ou criar cadastro para fazer login na plataforma a partir do número de CPF para realizar a inscrição.

De acordo com o IFRS, os pré-requisitos para participação nos cursos online abertos são: ter CPF ou passaporte (caso estrangeiro) e ter conta de e-mail própria.



Cursos de curta duração

Os cursos online abertos à comunidade externa são de curta duração, podendo ter de 20 a 200 horas. São mais de 100 cursos nesse formato, que ofertam certificado de conclusão. Os 19 novos cursos para os quais as inscrições estão abertas são os seguintes:

Carga horária – 200h

Administrador de Banco de Dados

Agente de Informações Turísticas

Agricultor Agroflorestal

Almoxarife

Auxiliar de Agroecologia

Gestor Escolar

Zelador

Carga horária – 20h

Altas Habilidades / Superdotação: conceitos

Avaliação na Educação a Distância

Educação Financeira

Finanças para Empreendedores

Comunicação e Atendimento ao Cliente

Gerenciamento de Equipes

Gestão de Tempo e Organização

Liderança e Trabalho em Equipe

Marketing Digital e Redes Sociais

Operacionalização de Valores Monetários

Resolução de Conflitos e Negociação

Sustentabilidade ambiental, social e econômica

Cada um desses cursos têm um público-alvo específico e eles não contam com tutoria, sendo autoinstrucionais. Os cursos apresentam também prazos mínimos individuais para a conclusão e obtenção do certificado.

De acordo com o IFRS, os estudantes podem fazer mais de um curso, caso tenham interesse. Todas as aulas acontecerão no ambiente virtual do Instituto, o Moodle. Desse modo, os estudantes terão liberdade quanto ao horário de estudos, podendo fazer sua própria organização para concluir as formações com bom aproveitamento.

Além disso, ao fim do curso, se aprovado, o próprio aluno poderá emitir seu certificado gratuito diretamente no Moodle, a mesma plataforma de realização dos cursos. O acesso aos cursos é liberado assim que a inscrição é realizada e o aluno tem até o dia 31 de janeiro de 2024 para concluir o curso. Caso ultrapasse esse prazo, não será possível obter certificação.

Acesse a plataforma do IFRS para mais informações.

