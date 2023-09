IFTM abre inscrições para Vagas Ociosas em Cursos de Graduação UAB

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) lançou edital de abertura para processo seletivo que visa o preenchimento das Vagas Ociosas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As oportunidades estão sendo ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visam o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e já estão abertas.

O IFTM receberá as inscrições para as Vagas Ociosas 2023/2 até as 23h59 do dia 15 de setembro (horário de Brasília). Continue a leitura desse texto para saber como se inscrever para participar do processo seletivo e demais informações sobre a seleção!

Vagas Ociosas 2023/2

Conforme indicado no edital, o IFTM está recebendo as inscrições para o processo seletivo de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Instituto.

Portanto, os interessados em se inscrever devem acessar a página da seleção no período mencionado, fazer login com as credenciais da plataforma gov.br e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, o estudante deverá informar todos os dados pessoais e escolares e escolher somente uma opção de curso de graduação. De acordo com o edital, poderão concorrer às Vagas Ociosas apenas os estudantes que já tenham o Ensino Médio completo.



É também durante a inscrição que o candidato deverá indicar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos inscritos, o IFTM não realizará aplicação de provas. Conforme indicado no edital, haverá duas formas de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e análise do histórico escolar para portadores de diploma.

Nesse sentido, os estudantes que têm o Ensino Médio completo poderão se inscrever usando as notas obtidas em uma das edições do Enem ocorridas entre 2010 e 2022. É pré-requisito ter obtido nota maior que zero na prova de redação. Para fins de classificação desses candidatos, o IFTM usará a soma das notas obtidas na redação e nas quatro provas objetivas do Enem.

Já os candidatos que são portadores de diploma, já tendo concluído a primeira graduação, poderão se inscrever usando o histórico escolar do curso superior. Desse modo, a classificação será feita usando a soma das notas obtidas nas disciplinas da primeira graduação.

A ordem de prioridade na classificação é a seguinte:

1º) Candidatos que já concluíram o Ensino Médio participantes no ENEM 2010 a 2022 e que não tenham obtido nota 0 na redação.

2º) Candidatos portadores de diploma de graduação.

Vagas e resultados

O IFTM está ofertando mais de 100 vagas para ingresso nos seguintes cursos de graduação EAD: Licenciatura em Computação, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática.

As oportunidades estão distribuídas entre os polos de apoio presencial de Araxá, Araguari, Ituiutaba, Uberaba e Nova Serrana. O Instituto reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas, de modo que há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

O resultado preliminar estará disponível a partir das 17h do dia 20 de setembro, cabendo a interposição de recursos. O prazo para a contestação será de dois dias a contar da divulgação do resultado preliminar.

De acordo com o cronograma, o IFTM publicará o resultado final em 22 de setembro, na página de Ingresso do IFTM.

Acesse o edital de Vagas Ociosas 2023/2 na íntegra para mais informações.