IFTO divulga oferta de cerca de 3 mil vagas para cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) divulgou o edital de abertura do Vestibular 2024, com as regras, procedimentos e principais datas do processo seletivo. Estão sendo ofertadas cerca de 3 mil vagas para ingresso no 1º semestre letivo 2024.

De acordo com o cronograma, o IFTO receberá as inscrições no período de 18 de setembro até as 23h59 do dia 26 de outubro (horário local).

O processo seletivo é uma ótima oportunidade para estudantes que desejam se qualificar para o mercado de trabalho, seja por meio do ensino técnico ou de cursos superiores. Confira a seguir como participar do Vestibular 2024 e mais informações sobre a seleção!

Vestibular 2024: Inscrições

O IFTO receberá as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente via Internet. Portanto, os interessados em participar da seleção deverão acessar o site Seja IFTO e realizar o preenchimento do formulário de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais e de contato, o candidato deverá escolher o curso para o qual deseja se inscrever. É também durante a inscrição que o candidato deve informar se deseja concorrer às vagas reservadas ou participar do Vestibular 2024 em ampla concorrência.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até 27 de outubro. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade do curso. Conforme indicado no edital, a inscrição para os cursos técnicos custa R$ 20,00. Para os cursos de graduação, o valor da taxa é de R$ 40,00.



Isenção da taxa

O edital do IFTO prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para candidatos de baixa renda. Os pedidos poderão ser feitos entre os dias 18 de setembro a 10 de outubro.

Para fazer a solicitação, os candidatos devem enviar o requerimento através de e-mail, após realizar a inscrição no IFTO.

Poderão solicitar o benefício para a inscrição nos cursos de graduação, os estudantes de baixa renda que estejam inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No caso dos cursos técnicos, poderão solicitar o benefício os estudantes egressos de escolas públicas que sejam membros de famílias de baixa renda.

O IFTO divulgará o resultado preliminar da isenção em 16 de outubro, com recebimento de recursos até o dia 17 seguinte. O resultado final da isenção está previsto para 19 de outubro.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos candidatos, o IFTO aplicará provas no dia 19 de novembro de 2024. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 14 de novembro.

Para os candidatos aos cursos de graduação, a aplicação ocorrerá no período da manhã, das 8h às 12h30 (horário local), com abertura dos portões às 7h e

fechamento às 7h50.

Para os cursos técnicos concomitantes, cursos técnicos integrados e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, a aplicação será à tarde, das 15h30 às 18h30 (horário local).

Ainda de acordo com o edital, as provas terão a duração de 4h30 (quatro horas e trinta minutos) para os cursos de graduação e de 3 (três) horas para os cursos

técnicos.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total do IFTO é de 2.983 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dez municípios do Tocantins, incluindo Araguaína, Palmas, Gurupi, entre outros.

Há vagas para 29 cursos técnicos integrados ao ensino médio, para 2 cursos técnicos concomitantes ao ensino médio e 4 cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. Já a oferta de vagas para os cursos de graduação contempla 36 opções de cursos de diversas áreas.

De acordo com o cronograma, o IFTO publicará o resultado final do Vestibular Unificado no dia 20 de dezembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.