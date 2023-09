Imagens inéditas de Meghan Markle festejando durante uma noite de bebedeira com estrelas de Suits em 2012

O ex-co-estrela de Megan Markle em Suits, Rick Hoffman, postou uma retrospectiva hilariante da agora Duquesa de Sussex desfrutando de um noite atrevida na cidade.

O vídeo, que apresenta não apenas Markle, mas vários outros atores da série, é filmado a partir do que parece ser um animado bar de Toronto- onde a série foi filmada- com o elenco desfrutando de uma bebida e um pouco de reggae.

Os vários atores realizaram algumas movimentos de dança hilários, até mesmo Megan exibindo alguns movimentos. ‘1º de abril de 2012’ era a legenda de Hoffman – uma referência à data em que o vídeo foi filmado.

Se adequa’ O episódio final foi ao ar em 2019, mas no último ano/meses, o programa passou por um renascimento à medida que os fãs sintonizavam para dar uma olhada em Megan Markle.

Markle tem estado no centro da tempestade ultimamente à medida que as tensões com a Família Real atingem o ponto mais alto.