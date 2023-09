IME divulga locais de prova da 1ª fase do Exame Intelectual

O Instituto Militar de Engenharia (IME) já divulgou os locais de prova da 1ª fase do Exame Intelectual, que compõe o Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas podem conferir no site do Instituto onde realizarão as provas.

Para consultar o seu local de prova, o candidato deverá fazer login no site do IME, onde está disponível o Cartão de Identificação para a realização do Exame Intelectual.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Belém (Pará), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vila Velha (ES).

1ª fase do Exame Intelectual

O Concurso de Admissão do IME conta com diversas etapas: Exame Intelectual, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica. O Exame Intelectual consiste na aplicação de provas sobre assuntos referentes ao Ensino Médio em duas fases.

De acordo com o cronograma, o IME aplicará as provas da 1ª fase do Exame Intelectual no dia 24 de setembro, próximo domingo. Nessa fase o IME aplica provas objetivas de Matemática, Física e Química.

A aplicação acontecerá no período da tarde. De acordo com o Manual do Candidato, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 10h30min, com fechamento às 12h00min (horário de Brasília). O início das provas será às 13h30min, impreterivelmente.

Conforme as orientações do Instituto, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência do horário de início.



A apresentação do Cartão de Identificação impresso em papel junto com documento oficial de identificação com foto é obrigatória para entrar nos locais de provas. O IME não aceitará a apresentação de documentos digitais.

O IME deve divulgar os gabaritos definitivos das questões objetivas até o dia 6 de outubro, enquanto o resultado da 1ª fase está previsto para sair até o dia 9 de outubro.

2ª fase do Exame Intelectual

A aplicação das provas da 2ª fase do Exame Intelectual acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 outubro de 2023. Haverá locais de prova em diversas capitais em todo o Brasil.

De acordo com o Manual do Candidato, os provas da 2ª fase serão compostas por questões discursivas de Matemática, Física, Química, a uma prova com questões objetivas de Língua Portuguesa e redação, e a uma prova objetiva de Inglês. A divulgação das notas da 2ª fase está prevista para o dia 5 de dezembro.

Resultados

Ainda conforme o cronograma divulgado pelo IME, a publicação do resultado preliminar do Exame Intelectual está prevista para o dia 7 de dezembro de 2023.

Os aprovados serão convocados pelo IME para as seguintes etapas: Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica. A convocação sairá até 21 de dezembro de 2023.

De acordo com o cronograma, a aplicação da Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica acontecerá nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024.

Oferta de vagas

O IME está ofertando vagas para diversos cursos de Engenharia, com ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades contemplam a carreira Ativa (carreira militar) e Reserva.

Podem concorrer às vagas da Ativa estudantes que pretendem seguir a carreira militar e que tenham idade entre 16 e 22 anos no ano da matrícula. Já as oportunidades da carreira da Reserva são para estudantes que não pretendem seguir carreira militar e que tenham idade entre 16 e 21 anos.

As vagas ofertadas pelo IME são para os seguintes cursos: Engenharia Eletrônica; Engenharia de Comunicações; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Engenharia Cartográfica; Engenharia de Computação; Engenharia de Fortificação e Construção; e Engenharia de Materiais.

Acesse o site do IME para mais informações.

