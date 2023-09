IMPORTANTE! Alterações drásticas nas taxas de juros do cartão de crédito impactam brasileiros

As exorbitantes taxas de juros praticadas no crédito rotativo dos cartões de crédito têm sido uma fonte constante de apreensão para muitos brasileiros.

Em um esforço para combater o endividamento crônico que aflige o país, o Governo Federal tem se empenhado em encontrar soluções que reduzam essas taxas de juros e facilitem a quitação das dívidas.

Nesta semana, o Congresso Nacional está analisando um projeto de lei que promete reformar esse panorama financeiro. Este projeto de lei faz parte de uma iniciativa mais ampla, que é a regulamentação do Desenrola Brasil.

Este se trata de um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo principal de aliviar o endividamento da população brasileira. Ademais, ao mesmo tempo, busca-se ampliar o acesso ao crédito e movimentar a economia.

Além de estabelecer diretrizes claras para a renegociação de dívidas, o projeto também está destinado a redefinir os limites para as taxas de juros aplicadas ao cartão de crédito.

Essa medida representa um passo significativo em direção a um sistema financeiro mais equitativo e acessível para os cidadãos do Brasil.

Caso aprovada, a lei não apenas proporcionará alívio para os devedores, mas também abrirá portas para uma disponibilidade maior de crédito. Estimulando assim o crescimento econômico e, assim, beneficiando a sociedade como um todo.

Entenda as mudanças propostas nas taxas de juros do cartão de crédito



Na última semana, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou um projeto de lei que poderá trazer alívio para os consumidores brasileiros que utilizam cartões de crédito.

O projeto estabelece um prazo crucial de 90 dias para que as emissoras de cartões de crédito elaborem uma proposta de limite máximo de juros. Estas será então submetida ao Conselho Monetário Nacional (CMN).

A legislação atual permite que as empresas cobrem taxas de juros que chegam a 445,7% ao ano dos consumidores que não conseguem pagar o valor total da fatura de seus cartões.

O Governo Federal tem se manifestado veementemente contra essa prática, considerando-a exorbitante e prejudicial para os consumidores.

A boa notícia é que a proposta inicial do projeto de lei sugere que essas taxas de juros não deve ultrapassar 100% ao ano, o que representa uma drástica redução em relação aos valores atuais.

Esta medida, se implementada, poderá trazer um enorme alívio financeiro para milhões de brasileiros, diminuindo o peso das dívidas e proporcionando condições mais justas para o uso do crédito no país.

A redução proposta é um passo significativo em direção a práticas mais equitativas no setor de cartões de crédito, e os consumidores aguardam ansiosos por uma mudança que torne os serviços financeiros mais acessíveis e menos onerosos.

O projeto agora segue para outras instâncias do governo para aprovação final. Assim, com a esperança de que em breve os brasileiros possam contar com taxas de juros mais razoáveis ao utilizar seus cartões de crédito.

Informações importantes

Segundo o senador Rodrigo Cunha, do partido Podemos representando o estado de Alagoas e relator do projeto no Senado, a redução do endividamento das famílias brasileiras terá um impacto significativo na promoção de práticas financeiras mais saudáveis.

Isso, por sua vez, possibilitará uma mudança em direção a um consumo mais consciente e responsável por parte da população.

O projeto de lei sobre a redução nas taxas de juros está programado para ser submetido a votação na próxima semana pelo Senado Federal. Caso seja aprovado sem emendas ou modificações, seguirá para a sanção presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a sanção, a medida entrará em vigor imediatamente, buscando aliviar a carga financeira das famílias em situação de endividamento excessivo.

No entanto, é importante ressaltar que o projeto também prevê uma salvaguarda em caso de falta de acordo entre as emissoras de cartão de crédito sobre uma proposta a ser apresentada.

Nesse cenário, o projeto estipula que o montante das taxas de juros cobrado pelos bancos para aqueles que atrasam ou não conseguem efetuar o pagamento completo da fatura não poderá exceder o valor original da dívida.

Isso visa proteger os consumidores da cobrança de taxas de juros abusivas e assegurar que o alívio da dívida seja efetivo e justo.