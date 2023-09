Importante! Aprenda a consultar a sua inscrição no Cadastro Único e conferir a situação dos seus BENEFÍCIOS

Milhões de cidadãos estão em risco de ver seus benefícios sociais interrompidos devido à falta de atualização de seus dados no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico).

Dessa forma, este é um momento em que a consulta ao sistema d einscrição se torna essencial para garantir a continuidade dos pagamentos. Afinal, através dessa consulta, é possível auxiliar milhões de pessoas que estão registradas no Cadastro Único a monitorar a situação atual de seus benefícios.

Esse banco de dados desempenha um papel fundamental ao identificar e selecionar famílias em situação de vulnerabilidade social, que necessitam do apoio do governo. Sendo assim, se constitui como o alicerce que permite que os programas sociais atinjam os indivíduos e famílias que mais precisam de assistência pública.

Logo, manter as informações atualizadas no Cadastro Único é mais do que um simples procedimento burocrático; é uma ação que assegura que os recursos destinados aos programas sociais alcancem aqueles que verdadeiramente necessitam.

Portanto, é crucial que todos aqueles que dependem desses benefícios tomem a iniciativa de consultar e atualizar regularmente seus dados no CadÚnico, garantindo assim que o sistema funcione de forma eficaz e que ninguém seja deixado para trás.

Para contribuir nesse aspecto, preparamos esse artigo. Vamos detalhar aqui passos simples para a realização de duas modalidades de consulta do Cadastro Único: a simples e a completa. Continue a leitura.

Abrangência do CadÚnico para amparo social

O apoio financeiro e assistencial do Cadastro Único está disponível de diversas maneiras para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade.



Essa ajuda se manifesta tanto por meio de transferências diretas de renda, como ocorre no programa Bolsa Família e no fornecimento de vale-gás, quanto por meio de benefícios que proporcionam descontos significativos, a exemplo do Tarifa Social.

Além disso, há opções de assistência que incluem a distribuição de cestas básicas, fraldas, leite, itens de higiene e outros recursos, dependendo da política adotada por cada prefeitura.

Se você acredita que preenche os requisitos para receber algum desses auxílios, mas ainda não está sendo contemplado, é altamente recomendável que você faça uma consulta ao Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico.

Nesse momento, um representante da sua família poderá verificar informações cruciais, como:

Detalhes que compõem o seu cadastro, garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas;

Identificação das pessoas que estão registradas como membros da mesma família, certificando-se de que todos os membros elegíveis estejam devidamente cadastrados;

Verificação do Número de Identificação Social (NIS) de cada membro da família, essencial para acessar diversos programas sociais;

Confirmação dos benefícios que você e sua família estão recebendo atualmente;

Checagem de eventuais convocações para a atualização dos dados cadastrais, garantindo que você não perca a oportunidade de receber os auxílios disponíveis;

Portanto, ao consultar o Cadastro Único, você estará se certificando de que está aproveitando todas as oportunidades de apoio disponíveis para melhorar sua qualidade de vida e a de sua família.

Passos para realizar a consulta do seu Cadastro Único

A verificação e consulta ao Cadastro Único (CadÚnico) podem ser facilmente realizadas online, proporcionando conveniência e acesso a qualquer momento.

Existem dois canais disponíveis para isso: um é o aplicativo dedicado e o outro é a versão web, ou seja, o site oficial do CadÚnico. Além disso, é importante destacar que existem duas modalidades de consulta: a consulta simples e a consulta completa.

Na modalidade de consulta simples, você pode seguir os passos abaixo:

Acesse o portal oficial do CadÚnico e clique na opção “Consulta simples”; Em seguida, forneça informações essenciais, como seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e local onde seu cadastro foi feito; Após preencher esses campos, clique em “Confirmar”; O sistema apresentará informações relevantes, como o código familiar, a confirmação de que sua família está cadastrada, a data da última atualização e a previsão da próxima atualização de dados.

Por outro lado, se você deseja realizar uma consulta mais abrangente, conhecida como consulta completa, siga os passos a seguir:

Acesse o portal oficial do Cadastro Único e clique na opção “Entrar com Gov.br”; Informe seu CPF e senha, que devem ter sido previamente criados no portal Gov.br, e insira o código de verificação, se solicitado; Após efetuar o login com sucesso, você terá acesso a informações mais detalhadas, como o formulário de inscrição, os benefícios que você ou sua família recebem, bem como o comprovante de cadastro, entre outros dados relevantes.

Essas duas modalidades de consulta permitem que você obtenha as informações necessárias sobre o Cadastro Único de acordo com suas necessidades, seja uma verificação simples de informações básicas ou uma análise mais aprofundada dos benefícios e inscrições relacionadas ao programa.