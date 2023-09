IMPORTANTE comunicado aos beneficiários acaba de sair

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está em meio a uma revisão minuciosa dos dados cadastrais dos beneficiários do programa Bolsa Família. O intuito da medida é assegurar que o auxílio seja direcionado exclusivamente às famílias em situação de real necessidade, eliminando aquelas que forneceram informações falsas durante o processo de cadastro.

Para manter os beneficiários informados sobre o estado de seus benefícios, o MDS adotou a estratégia de enviar comunicados por meio de aplicativos oficiais do governo, incluindo o Caixa Tem, o próprio aplicativo do Bolsa Família e o Cadastro Único. Sendo assim, é crucial que os responsáveis familiares estejam atentos a essas mensagens.

O Ministério do Desenvolvimento Social reforça seu compromisso com a transparência e a eficácia na distribuição dos recursos do Bolsa Família. Esta revisão cadastral é um passo fundamental para assegurar que o programa continue a servir àqueles que mais necessitam de assistência, ao mesmo tempo em que coíbe abusos e irregularidades no sistema.

Veja quais são os avisos no App

Como já dito anteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está enviando mensagens informativas nos aplicativos oficiais do governo, incluindo o Caixa Tem, o Bolsa Família e o Cadastro Único, a fim de orientar os beneficiários. Confira a seguir algumas das mensagens que podem aparecer nos aplicativos:

Advertência de Condicionalidades: Esta mensagem está relacionada à saúde e educação e alerta os beneficiários sobre a falta de frequência escolar de crianças e adolescentes da família.

Desligamento Voluntário: A partir de agora os beneficiários que não atendem aos requisitos do programa podem sair voluntariamente fazendo a solicitação no App, sem enfrentar consequências negativas.

Benefício Bloqueado por Averiguação: Quando a família está em situação de averiguação, ela pode receber uma visita domiciliar de um agente do programa para confirmar as informações e esclarecer eventuais dúvidas.

Falta de Atualização no Cadastro: O governo federal também vem enviando mensagens aos beneficiários alertando sobre a necessidade de manter os dados atualizados no CadÚnico.

Essas mensagens têm como objetivo esclarecer os procedimentos e as responsabilidades dos beneficiários, promovendo a correta aplicação do programa Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social enfatiza a importância da cooperação dos beneficiários para o sucesso do programa e a manutenção do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A atualização no Cadastro Único para programas sociais do governo federal pode ser feita presencialmente em uma unidade do CRAS. Hoje também é possível alterar alguns dados no aplicativo do CadÚnico.



Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo do Bolsa Família, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS), oferece uma série de recursos e informações relevantes para os beneficiários. Na plataforma os beneficiários do programa social têm acesso às datas de pagamento, auxiliando na gestão financeira dos recursos.

Os beneficiários podem conferir os valores depositados em suas contas, facilitando o controle financeiro, além de existir a possibilidade de gerar um extrato para acompanhar os depósitos e saques. O aplicativo também exibe informações sobre as parcelas do benefício e suas respectivas datas de pagamento.

É importante lembrar que a atualização do cadastro e o cumprimento das condicionalidades são elementos cruciais para a continuidade do programa. O aplicativo do Bolsa Família coloca nas mãos dos beneficiários um meio conveniente de manter-se informado sobre atualizações e informações essenciais relacionadas ao benefício.