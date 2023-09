Importante! Descubra se seu benefício do INSS foi aprovado com este passo a passo de consulta

Solicitar a aposentadoria, pensão ou outros benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um momento significativo e muito esperado. Entretanto, o intervalo entre a solicitação e a aprovação pode ser fonte de ansiedade para muitos brasileiros.

O trâmite para a análise e aprovação de um benefício envolve diversas etapas. Uma delas é a obrigatoriedade de o solicitante indicar para a Agência da Previdência Social (APS) a microrregião de sua escolha.

Assim que o benefício é aprovado e os recursos liberados, o INSS encaminha o primeiro pagamento para a agência bancária mais próxima do segurado. Desta forma, busca-se otimizar o processo e proporcionar maior comodidade ao beneficiário.

Para retirar o benefício, é essencial que o beneficiário comprove sua identidade, apresentando os documentos pessoais pertinentes. Uma vez aprovado, o segurado recebe um cartão disponibilizado pelo INSS.

A opção pelo uso deste cartão se deu, principalmente, porque ele é livre de tarifas bancárias. Após o recebimento do primeiro pagamento, o beneficiário tem autonomia para modificar a maneira ou local de recebimento, podendo optar por transferir ou iniciar uma conta corrente em uma instituição bancária de sua preferência.

Confira esse texto e fique por dentro do assunto.

Como verificar a aprovação do seu benefício do INSS?

A confirmação do status do seu benefício pode ser feita sem a necessidade de se deslocar até uma agência física. Para isso, siga os seguintes passos:



Você também pode gostar:

Digitalmente:

Acesse a plataforma “Meu INSS” e efetue o processo de autenticação; Na plataforma, clique na seção “Consultar Pedidos” para verificar o andamento e a situação do seu benefício; Você poderá encontrar o aplicativo através do site oficial do órgão federal ou baixá-lo na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet; Após o acesso inicial, será necessário realizar um cadastro pessoal e definir uma senha de acesso. Vale destacar que, para aqueles que preferem, existe a opção de obter uma senha provisória através dos sites de determinadas instituições bancárias.

Se preferir, você pode ligar para o número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Ao ligar, tenha em mãos seus documentos pessoais, como o CPF, para facilitar e agilizar a identificação e consulta.

É importante destacar que durante a consulta, seja pelo aplicativo ou telefone, sempre siga as orientações passadas pelo INSS.

Por fim, vale destacar ainda que é importante manter-se informado sobre atualizações na legislação ou mudanças nos procedimentos do Instituto para garantir que seu processo esteja sempre em conformidade com as normas vigentes.

Como consultar e sacar o pagamento do benefício?

Os segurados têm a facilidade de acessar o extrato do benefício através de duas opções convenientes: o aplicativo e o site Meu INSS.

Para ter acesso, é simples: use suas credenciais da conta Gov.br, que é a plataforma de login único dos serviços digitais oferecidos pelo Governo Federal.

Tanto no aplicativo quanto no site do INSS, os beneficiários têm à disposição uma série de informações cruciais. Você poderá verificar o extrato de pagamento, saber os valores que serão pagos, datas de pagamento e ainda agendar ou reagendar perícias médicas.

Além disso, ambos os canais oferecem outros serviços relacionados à seguridade social, tornando o acesso e o gerenciamento dos benefícios mais ágeis e acessíveis.

Os aposentados que desejarem modificar a agência bancária onde recebem seus pagamentos agora têm uma forma simplificada de fazer essa solicitação.

Por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, é possível acessar o serviço “alterar local e forma de pagamento” para efetuar essa mudança. Além disso, há a opção de realizar o pedido através do número 135.

Mesmo após a alteração, o modo de crédito do benefício permanecerá através do cartão, que é utilizado exclusivamente para o saque do valor correspondente.

O pagamento será direcionado à agência bancária situada na microrregião que o aposentado escolher. Esta é uma maneira de dar mais flexibilidade e conveniência aos beneficiários, permitindo que eles optem por uma localização mais próxima ou de sua preferência.

Se o beneficiário optar por receber seu pagamento através de uma conta corrente ou poupança, poderá se dirigir à agência bancária de sua preferência e solicitar essa modalidade de recebimento.

Tipos de Aposentadorias e Benefícios Concedidos pelo INSS

O INSS é responsável por garantir diversos benefícios a trabalhadores que ao longo de sua trajetória laboral, contribuíram para o sistema previdenciário. As aposentadorias são subdivididas de acordo com as características e situações laborais específicas de cada cidadão.

Vejamos as principais modalidades:

Por idade;

Por tempo de contribuição;

Específica para professores;

Para pessoas com deficiência;

Por invalidez, concedida em casos de incapacidade laboral.

Além das aposentadorias, o INSS oferece uma variedade de outros benefícios para atender as diversas demandas sociais e garantindo amparo em momentos de necessidade.

Dentre eles, destacam-se:

Pensão por morte: destinada a dependentes de segurados falecidos;

Salário-maternidade: para mães após o nascimento ou adoção de uma criança;

Benefício de Prestação Continuada (BPC): suporte financeiro para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade;

Auxílio-doença: para aqueles que temporariamente não podem trabalhar por motivo de doença ou acidente;

Auxílio-acidente: compensação por sequelas permanentes de acidentes de trabalho.

Por fim, para todos esses benefícios os cidadãos podem realizar consultas e acompanhar seus pedidos por meio da plataforma “Meu INSS“. Essa ferramenta disponibiliza serviços e informações de forma online e simplificada.