Importante! É verdade que aumentaram ainda mais as taxações para a nova nota fiscal do MEI?

Neste mês, os microempreendedores individuais (MEI) passam por uma importante transição na emissão de suas notas fiscais, com a implementação de um sistema padrão estabelecido pelo governo federal.

Muitos se perguntam se essa mudança resultará em um aumento da carga tributária que recai sobre eles.

A Resolução nº 169/22 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) desempenhou um papel fundamental ao propor ajustes no processo de emissão de nota fiscal para quem é MEI.

A partir de março deste ano, ficou determinado que os empreendedores teriam a oportunidade de se familiarizar com o novo modelo, acessando o Emissor Nacional da Nota Fiscal.

A preocupação com o impacto nas taxas e impostos é legítima, uma vez que qualquer mudança no sistema tributário pode afetar diretamente o bolso dos empreendedores.

Porém, vale pontuar que, embora a transição para o novo sistema padrão de emissão de notas fiscais gere dúvidas legítimas sobre a possibilidade de aumento da taxação, a principal motivação por trás dessa mudança é simplificar os processos e melhorar a conformidade fiscal dos microempreendedores individuais.

Com o devido acompanhamento e a compreensão das orientações governamentais, quem é MEI podem se adaptar de maneira eficaz a essas alterações. Assim, para contribuir nesse aspecto, organizamos essa leitura para você.

Dessa forma, você vai poder esclarecer várias questões relacionadas a essa nova regulamentação para emissão de notas fiscais por essa categoria.

Alterações no regime de tributação com o novo modelo de nota fiscal para MEI?



Você também pode gostar:

A obrigatoriedade de adotar o novo modelo de emissão de nota fiscal não tem impacto sobre a tributação do Microempreendedor Individual (MEI). Portanto, as taxas mensais que devem ser pagas permanecem inalteradas.

É importante ressaltar que essas taxas já passaram por um ajuste neste ano, em decorrência do aumento do salário mínimo para R$ 1.320, que entrou em vigor a partir de 1º de maio de 2023.

Após esse reajuste, houve uma redução nos valores das contribuições para o MEI em algumas das categorias, conforme listado a seguir:

A contribuição para a seguridade social foi reduzida para R$ 66;

Já sobre a contribuição para o ICMS agora é de R$ 67;

A contribuição para o ISS foi ajustada para R$ 71;

Por fim, a contribuição conjunta para o ICMS e ISS foi estabelecida em R$ 72.

Essas mudanças visam manter a viabilidade financeira do MEI e acompanhar as atualizações econômicas, proporcionando condições mais equitativas para os microempreendedores individuais em diversas categorias. Portanto, é importante estar ciente dessas atualizações ao calcular seus custos mensais como MEI.

Você pode se interessar em ler também:

Como será a emissão das notas ficais para MEI a partir de agora?

Os Microempreendedores Individuais (MEI) agora devem adotar um padrão uniforme em todo o país ao emitirem suas notas fiscais.

Essa mudança é obrigatória para aqueles que prestam serviços a pessoas jurídicas e é uma exigência decorrente da Resolução nº 169/2022, emitida pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional).

Os profissionais que ainda não se adequaram a esse novo padrão nacional devem realizar um cadastro no Emissor Web. Durante esse processo, será necessário criar uma senha de acesso pessoal para garantir a segurança das transações.

Uma vez registrados na plataforma, todas as notas fiscais emitidas por meio dela estarão disponíveis para acesso pelas autoridades municipais. Isso contribui para maior transparência e controle fiscal em todo o território nacional.

Portanto, é essencial que os empreendedores MEI estejam cientes e cumpram essa nova regulamentação para evitar quaisquer problemas futuros com suas operações comerciais.

Passos para realizar o processo

Para utilizar o novo sistema de emissão de notas para MEI, siga estas instruções:

Acesse o site nfse.gov.br; No portal, você tem três opções de acesso: através de usuário e senha, certificado digital ou utilizando sua conta no portal do governo federal; Se você ainda não tem uma senha, selecione a opção “Primeiro Acesso”. Informe o seu CPF ou CNPJ e siga as instruções para criar a sua senha de acesso; Após criar sua senha, será necessário cadastrar os dados relativos à sua atividade econômica e configurar as informações de sua empresa para que você possa começar a emitir as notas fiscais; Ao fazer seu primeiro acesso, o empreendedor deve configurar sua conta. É importante preencher os campos de e-mail e telefone, pois essas informações são fundamentais para a comunicação e validação de sua conta; No campo “Valor Aproximado dos Tributos”, você deve selecionar a opção “Não informar nenhum valor estimado para os tributos”, a menos que você tenha essa informação precisa para fornecer.

Por fim, com essas etapas concluídas, você estará pronto para utilizar o sistema de emissão de notas para MEI de forma eficiente e de acordo com as regulamentações fiscais.