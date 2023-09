Importante! Inovações do INSS trazem alívio aos brasileiros ao otimizar a espera pela perícia médica

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão responsável pela gestão e pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios aos brasileiros, intensificou ações para reduzir o acúmulo de perícias pendentes.

A partir desta semana, uma nova iniciativa está prestes a beneficiar uma considerável parcela de trabalhadores que aguardam ansiosamente por atendimento.

Nesta segunda-feira (25) está prevista a convocação de diversos segurados para anteciparem seus agendamentos de perícia. Esse contato será feito diretamente pela Central de Atendimento do INSS, que realizará ligações para os cidadãos contemplados.

Esta medida é parte de um conjunto de iniciativas que busca melhorar a eficiência e rapidez nos serviços oferecidos pelo instituto.

Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, as convocações poderão ser realizadas através de dois números telefônicos: o 135 e o (11) 2135-0135. Além disso, existe a possibilidade de os cidadãos serem convocados por mensagens SMS.

Quando esse método for utilizado, as mensagens partirão do número 28041. É importante que a população esteja atenta a esses contatos para não perder nenhuma comunicação oficial do INSS.

Quer saber mais sobre esse assunto? Nesse texto iremos tirar todas as suas dúvidas. Então, vem com a gente!

Quem será chamado pelo INSS para perícia médica?



Você também pode gostar:

O INSS estabeleceu uma nova medida com o intuito de auxiliar os segurados que estão em espera pela perícia médica por um período superior a 45 dias. Dessa forma, os trabalhadores selecionados pelo instituto terão a opção de proceder com a perícia de maneira virtual.

Essa adaptação se tornou viável graças à recente iniciativa do Governo Federal: o lançamento da plataforma Atestmed.

Através desta ferramenta, os segurados podem transmitir seus documentos ao INSS de maneira totalmente digital. Isto é, anexar atestados médicos, comprovando a condição de saúde que impossibilita a realização do trabalho de forma regular.

Dessa forma, a inovação não apenas agiliza o processo, mas também oferece maior conveniência e segurança aos cidadãos com dificuldade ou restrição de locomoção.

Vale pontuar que, essa nova medida representa mais um passo em uma série de ações implementadas pelo INSS com o objetivo de reduzir o período de espera enfrentado pelos trabalhadores.

Com essa iniciativa, busca-se agilizar os processos burocráticos, proporcionando aos trabalhadores uma maneira eficiente de reportar suas condições médicas.

Além disso, torna mais rápida a análise de suas necessidades e, consequentemente, acelera o acesso a benefícios e serviços que garantem bem-estar e segurança financeira.

Após o envio dos documentos um médico perito do INSS conduz a análise de forma remota. Assim, dispensa a necessidade de presença física do segurado em uma das agências do Instituto.

Você pode se interessar em ler também:

Como o governo está tentando reduzir as filas das perícias?

Até o início deste mês, o país registrava mais de 1 milhão de solicitações de aposentadoria ou benefício pendentes no INSS. Esse número expressivo, aliado à escassez de peritos disponíveis no Brasil, é responsável pelo longo período de espera enfrentado pelos segurados.

Essa situação tem sido um desafio para muitos cidadãos que dependem dos benefícios previdenciários. A análise remota dos documentos representa uma tentativa do INSS de agilizar o processo e reduzir as filas nos postos de atendimento.

Portanto, torna mais eficiente o acesso aos direitos previdenciários que os trabalhadores brasileiros conquistaram ao longo de suas carreiras.

O Governo Federal está implementando uma série de medidas destinadas a reduzir significativamente a fila de espera no INSS. Além disso, uma parte fundamental desse plano envolve a contratação de novos profissionais técnicos para reforçar o quadro da instituição.

A meta prioritária do instituto, segundo seu presidente, Alessandro Stefanutto, é cumprir o prazo legal de espera, de até 45 dias, até o final do ano.

Para atingir esse objetivo, o governo está adotando uma abordagem multifacetada, com ampliação do pessoal, otimização dos processos internos e a modernização tecnológica do instituto.

Enfim, essas iniciativas têm como objetivo principal proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente aos cidadãos que dependem desses serviços.

Para tanto, quer reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do suporte oferecido aos beneficiários da previdência social.

Por consequência, espera-se que o INSS possa cumprir suas obrigações legais e garantir que os brasileiros recebam os benefícios de forma mais rápida e eficaz.