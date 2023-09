Importante! INSS libera a verificação online dos benefícios pelo CPF; Confira como realizar

Para garantir que o pagamento de seu benefício esteja em processo e para obter informações detalhadas sobre sua aposentadoria, pensão ou auxílio, os segurados dispõem de métodos de verificação simples e eficazes. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece duas opções para essa consulta: o número do benefício ou o CPF do segurado.

Cada benefício concedido pelo INSS é associado a uma sequência numérica exclusiva composta por dez dígitos. Essa numeração desempenha um papel crucial na identificação da aposentadoria, auxílio ou pensão, mas vale ressaltar que ela pode variar de acordo com o tipo de benefício recebido.

Dessa forma, um mesmo cidadão pode possuir múltiplos números de benefício, caso seja beneficiário de diferentes tipos de salários ou programas.

Para realizar a verificação do andamento de seu benefício, basta ter em mãos o número correspondente ou o CPF registrado junto ao INSS.

Isso proporciona aos segurados a tranquilidade de acompanhar o status de seus pagamentos de forma conveniente, além de facilitar o acesso a informações importantes relacionadas à previdência social.

Manter-se informado sobre o andamento de seus benefícios é essencial para garantir que todos os pagamentos sejam efetuados de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos, assegurando assim a estabilidade financeira e o bem-estar dos beneficiários.

Portanto, se você quer esclarecer mais sobre o assunto e aprender a utilizar essas ferramentas disponíveis para monitorar e verificar a situação de seus benefícios junto ao INSS, confira esse texto que preparamos!

Praticidade do uso do CPF para consultar benefícios previdenciários



Como mencionamos anteriormente, quando uma pessoa recebe dois ou mais benefícios previdenciários, ela é atribuída com dois números de benefícios distintos.

Esses números são essenciais para acessar informações detalhadas sobre os pagamentos e também desempenham um papel fundamental na organização do calendário de pagamentos. O último dígito, aquele que aparece antes do hífen, é especialmente importante nesse contexto.

Todavia, devido à extensão do número de benefício, é comum que os beneficiários acabem esquecendo a sequência. Consciente dessa situação, o INSS oferece a opção de consulta utilizando o número de CPF do segurado, tornando o procedimento mais acessível.

Existem três canais pelos quais os segurados podem realizar essa consulta utilizando o número do seu documento.

Além disso, essa abordagem também contribui para a segurança dos dados do segurado, pois o CPF é uma informação pessoal e confiável que pode ser usada para autenticar o acesso às informações previdenciárias.

Portanto, essa opção não apenas simplifica o processo de consulta, mas também ajuda a proteger a privacidade e a segurança das informações do beneficiário.

Passo a passo para a consulta no INSS utilizando o seu CPF

Os aposentados e pensionistas têm várias opções disponíveis para consultar informações sobre seus benefícios do INSS de forma conveniente. Você pode acessar essas informações através do site, do aplicativo móvel ou por telefone. Em todas as três opções, o processo é simples e exige apenas a inserção do seu CPF para obter as informações desejadas, incluindo o número do seu benefício.

Consulta por meio do Aplicativo:

Primeiramente, acesse o aplicativo “Meu INSS” e clique na opção “Entrar com Gov”; Insira seu CPF e senha para fazer login (se você não tiver um cadastro, será necessário criar um); Logo na primeira página, você encontrará o número do seu benefício.

Verificação pelo Site:

Acesse o site oficial do “Meu INSS” e clique na opção “Entrar com Gov”; Informe seu CPF e senha para acessar sua conta (se você ainda não tiver um cadastro, será necessário criar um); Assim que entrar, o número do seu benefício estará visível na primeira página.

Consulta por Telefone:

Ligue para o número 135; Forneça o número do seu CPF para fins de identificação; Siga as instruções por telefone para navegar pelos diferentes serviços disponíveis.

É importante notar que a Central de Atendimento opera de segunda a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília, para garantir que os beneficiários possam obter assistência quando for mais conveniente para eles.

Assim, essas opções oferecem flexibilidade para que os beneficiários do INSS possam acessar facilmente informações importantes sobre seus benefícios, escolhendo a que for mais conveniente para eles.

Lembre-se de que manter-se informado sobre seu benefício é fundamental para garantir que você receba os pagamentos corretos e esteja ciente de quaisquer atualizações ou mudanças em seus benefícios previdenciários.