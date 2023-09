Importante! Itaú anuncia BENEFÍCIO EM DINHEIRO para clientes que usam serviços do Uber e iFood

O Itaú está oferecendo aos seus clientes uma oportunidade imperdível nos próximos dias: a chance de receber um generoso cashback.

Quem tiver a sorte de ser contemplado com essa promoção poderá receber até R$ 100 de volta em suas compras feitas tanto no iFood quanto na Uber durante o período da campanha.

Entretanto, é importante ressaltar que essa vantagem não está disponível para todos os usuários do Banco Itaú. A promoção é exclusiva para aqueles que receberam a comunicação do Itaú sobre essa oferta especial.

Embora não tenhamos informações sobre quantas pessoas foram notificadas sobre o cashback, é fundamental que o cliente apto a participar esteja atento aos seus canais de comunicação.

Assim, se você é um dos sortudos que receberam um e-mail, SMS ou um Push no aplicativo oficial do Itaú anunciando essa novidade, saiba que você já está automaticamente participando da promoção, e não é necessário efetuar nenhum cadastro adicional.

Sem dúvidas, é uma oportunidade incrível para economizar enquanto desfruta de serviços populares como iFood e Uber.

Quer entender melhor sobre essa promoção divulgada pelo Banco Itaú, conhecendo as diretrizes da participação? Então, venha conosco. Esse texto vai esclarecer várias dúvidas comuns entre os clientes do banco.

Entenda melhor o funcionamento da nova promoção do banco Itaú



Você também pode gostar:

O Banco Itaú anunciou uma nova campanha de cashback para seus clientes, dividindo-os em dois grupos, denominados Grupo 1 e Grupo 2.

A principal novidade é que a quantidade de cashback que cada participante poderá receber dependerá não apenas do grupo ao qual pertencem, mas também do número de vezes que utilizarem os serviços do iFood e da Uber.

Todavia, vale pontuar que, o Banco Itaú não forneceu detalhes sobre os critérios utilizados para a divisão dos clientes entre esses grupos.

Os clientes interessados em participar da campanha devem realizar o cadastro de seus cartões de crédito nos aplicativos participantes e utilizar esses serviços para efetuar os pagamentos.

É importante destacar que o pagamento pode ser feito à vista ou a prazo, desde que seja realizado com o cartão vinculado ao Itaú. Compras efetuadas na função débito não serão consideradas para o cálculo do cashback.

Grupos

Como mencionamos anteriormente, os valores que os participantes poderão receber de volta variam de acordo com o grupo ao qual pertencem e o número de usos dos serviços. Confira a seguir valores disponíveis que foram apresentados pela instituição financeira:

Grupo 1:

1 uso: R$ 30,00 de cashback;

2 usos: R$ 60,00 de cashback;

3 usos: R$ 100,00 de cashback.

Grupo 2:

1 uso: R$ 20,00 de cashback;

2 usos: R$ 40,00 de cashback;

3 usos: R$ 60,00 de cashback.

Com essa campanha e parceria, o Banco Itaú busca incentivar seus clientes a utilizarem os serviços do iFood e da Uber, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de receberem um retorno financeiro por meio do cashback, incentivando ainda mais o uso de seus cartões de crédito nas transações.

Os clientes interessados devem se atentar aos detalhes e regras da campanha para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo banco.

Você pode se interessar em ler também:

Informações sobre os pagamentos

O Itaú deu início à sua aguardada promoção em 4 de setembro e estenderá as vantagens até 4 de outubro.

Ao longo do mês de outubro, os clientes participantes poderão ser contemplados com a chegada de e-mails personalizados, trazendo informações detalhadas sobre os valores de cashback que estão prestes a receber.

Conforme estipulado pelas regras da campanha, o desembolso desses montantes está programado para acontecer até o dia 4 de novembro deste mesmo ano.

Com essa promoção o Itaú vai recompensar seus clientes fiéis e, sem dúvidas, a espera pela notificação por e-mail será recheada de expectativa, já que os participantes poderão finalmente descobrir o retorno financeiro que receberão por suas transações e interações com o banco durante o período promocional.

Em resumo, esta é uma oportunidade empolgante para os clientes do Itaú aproveitarem ao máximo seu relacionamento com o banco, obtendo benefícios tangíveis por meio dessa promoção especial.

Por isso, esteja atento aos seus e-mails e outros canais de comunicação para descobrir o valor exato do cashback que você receberá e aguarde pelo pagamento até o início de novembro.