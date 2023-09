Importante! Nubank comunica NOVIDADE para quem possui saldo na conta do FGTS

O Nubank surpreende novamente ao expandir seu portfólio de serviços, desta vez focando em pessoas que possuem saldo nas contas do FGTS.

A inovadora operação permite que os clientes acessem uma antecipação de seus saques, tudo de forma descomplicada e conveniente diretamente pelo aplicativo do banco.

Esse novo serviço, sem dúvida, trará alívio financeiro para aqueles que têm fundos no FGTS e desejam utilizá-los de maneira mais rápida e eficiente.

Embora seja importante notar que haverá uma taxa de juros associada a essa operação, o Nubank se destaca pela simplicidade e acessibilidade que oferece aos seus clientes.

O banco digital tem mantido um ritmo impressionante de atualizações e melhorias em sua gama de produtos nos últimos tempos, demonstrando seu compromisso em atender às necessidades financeiras em constante evolução de seus clientes.

Agora, com a opção de antecipar o saque do Fundo de Garantia, o Nubank reforça sua posição como uma instituição financeira que está sempre à frente das demandas do mercado e dos desejos de seus clientes.

Então, para que você esclareça tudo sobre essa nova possibilidade disponibilizada pelo banco digital, que inclusive está entre os maiores do Brasil, superando instituições tradicionais, organizamos essa leitura completa. Portanto, não perca tempo, e nos acompanhe!

Entenda melhor sobre o saque antecipado do FGTS do Nubank



O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e oferece duas formas de acesso aos recursos acumulados. A primeira delas é o saque convencional, no qual o trabalhador só pode acessar o valor depositado após ser demitido de seu emprego.

A segunda modalidade é o saque aniversário, na qual o trabalhador tem a oportunidade de retirar uma parte do saldo anualmente no mês de seu aniversário.

Entretanto, uma nova opção agora está disponível para os clientes do Nubank. Assim, a instituição financeira introduziu o saque aniversário antecipado, que permite aos clientes terem acesso aos recursos do FGTS antes do prazo tradicional, com menos burocracia envolvida.

Nesse novo modelo, os clientes do Nubank podem solicitar um empréstimo no qual o saldo de seu fundo é utilizado como garantia.

“A Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS no Nubank é uma modalidade de empréstimo para quem precisa de dinheiro para alguma emergência ou para tirar um plano do papel, seja para reformar a casa, pagar uma conta em atraso, comprar um carro ou qualquer tipo de imprevisto”, explicou a fintech.

É viável realizar a antecipação de até 12 parcelas do FGTS, com taxas que variam a partir de 1,3% ao mês, dependendo do perfil do cliente.

Mas, como mencionamos anteriormente, é crucial lembrar que, em caso de demissão, o trabalhador receberá apenas 40% da multa referente à rescisão do contrato.

Como solicitar os seus valores pelo banco digital

A solicitação do serviço de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS pode ser facilmente realizada através do aplicativo do Nubank, seguindo as etapas a seguir:

Inicie o aplicativo do Nubank e localize a opção “Pegar emprestado”, que está localizada logo abaixo das informações da sua conta, ou acesse diretamente a seção “Empréstimo”; Dentro da seção de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, você encontrará a opção “Saiba como autorizar”. Clique nela para prosseguir; É importante destacar que, antes de avançar, é necessário ter realizado a adesão ao Saque-Aniversário junto ao aplicativo do FGTS. Caso você ainda não tenha concluído esse processo, basta clicar em “Ir para o aplicativo FGTS”; O próprio sistema do Nubank irá guiá-lo pelo processo de adesão. Siga as instruções fornecidas e autorize a adesão ao Saque-Aniversário de acordo com as orientações fornecidas.

Se você já concluiu o processo de adesão anteriormente, simplesmente clique em “Já autorizei”. Enfim, agora basta seguir alguns passos simples para contratar o serviço desejado:

Primeiramente, clique no ícone do lápis para inserir o valor que você gostaria de antecipar; Depois, escolha o número de parcelas que deseja antecipar; Revise o resumo da simulação e clique em “Continuar”; Em seguida, leia atentamente as informações do contrato e clique em “Aceitar e contratar”; Insira sua senha de 4 dígitos do Nubank e você estará pronto!

O banco informa que o valor antecipado pode levar até 1 dia útil para ser depositado em sua conta. Portanto, fique atento ao prazo de processamento.