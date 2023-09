Importante saber! Confira como recuperar a sua senha do INSS de forma totalmente ONLINE

A utilização dos serviços digitais oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma prática estabelecida no Brasil há vários anos.

Essa plataforma permite que os segurados do INSS realizem uma ampla gama de ações sem a necessidade de se deslocar fisicamente a uma agência. Contudo, é importante destacar que, para acessar essas facilidades, é requerida uma senha pessoal.

O problema é que, muitas vezes, acabamos perdendo ou esquecendo a senha cadastrado, o que pode ser um transtorno.

Mas, recuperar ou redefinir sua senha de acesso não precisa ser uma tarefa complicada ou que demande sua presença física em uma agência.

Existem procedimentos eficientes que podem ser seguidos a partir do conforto de sua residência. Vamos esclarecer como você pode realizar esse processo de recuperação sem qualquer inconveniência.

Em primeiro lugar, é importante mencionar que a recuperação de senha pode ser realizada de maneira online, simplificando ainda mais a vida dos segurados. O INSS disponibiliza um sistema seguro e intuitivo para esse fim.

Além disso, é crucial estar preparado com algumas informações pessoais para concluir o processo de recuperação de senha com êxito. Certifique-se de ter à mão seus documentos pessoais, número de inscrição no INSS e demais informações relacionadas à sua conta.

Para que você saiba como realizar esse processo de forma simples e prática, organizamos essa leitura. Portanto, nos acompanhe para conferir um passo a passo detalhado.

Informações iniciais importantes



Antes de qualquer coisa, é essencial que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) verifiquem se já possuem um cadastro no sistema Meu INSS.

Esse serviço, oferecido pelo Governo Federal, proporciona aos trabalhadores a conveniência de realizar solicitações, consultar pendências e manter-se atualizados sobre o status e os valores de diversos benefícios, tudo isso sem precisar sair de casa.

Dessa forma, para acessar o Meu INSS, o trabalhador deve utilizar o aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS ou acessar o site do serviço por meio desse link. Ao entrar na plataforma, ele deve selecionar a opção “Fazer login com o Gov.BR”.

Em seguida, será necessário informar o número do CPF. Nesse momento, o sistema verificará se o trabalhador já possui um cadastro. Se ainda não tiver um cadastro, será necessário criar uma conta e preencher as informações solicitadas.

Por outro lado, se o trabalhador já estiver cadastrado mas não se lembrar da senha, ele deverá seguir uma série de procedimentos para recuperar o acesso, o que permitirá a utilização dos serviços oferecidos pelo Meu INSS.

Sem dúvidas, essa plataforma digital é uma ferramenta valiosa que facilita o acesso a informações e serviços relacionados à previdência social, tornando a vida dos segurados mais prática e eficiente.

Passo a passo para a recuperação da senha do Meu INSS

Primeiramente, é importante pontuar que, a unificação dos cadastros agora exige que os procedimentos sejam realizados por meio do portal Gov.BR, onde o Governo Federal oferece quatro métodos distintos para efetuar essa operação:

Reconhecimento Facial do INSS:

Uma das opções disponíveis para unificar seus cadastros é por meio do reconhecimento facial. Nesse caso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o portal Gov.BR e insira seu CPF na opção de login; Em seguida, clique na opção “Avançar” disponível no site; Depois, escolha a opção “Esqueci minha senha”; Finalmente, opte pelo reconhecimento facial como forma de recuperação de login no Meu INSS.

Observação: Você precisará tirar uma selfie e aguardar o sistema reconhecer sua face.

Bancos Credenciados ou Internet Banking

Outra alternativa é utilizar o internet banking de bancos credenciados para unificar seus cadastros. Siga os seguintes passos:

Antes de tudo, acesse o aplicativo da instituição financeira escolhida; Após o acesso, os sistemas do Gov.BR e do Meu INSS serão liberados automaticamente.

Recuperar a senha do Meu INSS por E-mail

Se preferir, você pode escolher a opção de recuperação por e-mail. O procedimento é o seguinte:

Da mesma forma, insira seu CPF na opção de login do Gov.BR; Clique em “Avançar”; Logo após, selecione a opção “Esqueci minha senha”; Por fim, selecione a opção de e-mail como forma de recuperação de login. Você receberá um código que deverá ser inserido na página para prosseguir.

Confirmar a identidade no INSS pelo celular

A última opção é a recuperação por celular. Siga as etapas a seguir:

Informe seu CPF na opção de login do Gov.BR; Em seguida, clique em “Avançar”; Igualmente como nos outros métodos, escolha “Esqueci minha senha”; Depois, é só selecionar o número de celular cadastrado como forma de recuperação de login. Assim, você receberá um código via SMS que deverá ser confirmado na página.