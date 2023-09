Importante! Veja como AGILIZAR o procedimento da PERÍCIA MÉDICA do INSS

Certamente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel de extrema importância ao proporcionar benefícios previdenciários e assistenciais aos seus contribuintes.

Entretanto, é indiscutível que os requerentes de tais benefícios frequentemente enfrentam longas filas e trâmites burocráticos que podem resultar em situações de vulnerabilidade econômica.

No caso específico de quem busca o auxílio-doença, um benefício crucial para aqueles que temporariamente não podem trabalhar devido a uma condição incapacitante, existe um método eficaz para agilizar o processo de avaliação médica.

Essa etapa reveste-se de extrema importância, uma vez que o perito médico é responsável por analisar a gravidade da incapacidade.

Nesse contexto, é possível utilizar a plataforma online e gratuita chamada Atestmed, desenvolvida pelo governo federal, como um meio de acelerar a obtenção do auxílio-doença do INSS.

Neste texto, abordaremos detalhadamente como você pode utilizar essa ferramenta, a Atestmed, para agilizar a análise de sua condição médica e, consequentemente, a concessão do auxílio-doença.

Desse modo, você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios do processo e assegurar uma resposta mais rápida às suas necessidades financeiras durante o período de incapacidade temporária.

Portanto, nos acompanhe nesse artigo.

Entenda melhor sobre o funcionamento da plataforma Atestmed



Você também pode gostar:

O Atestmed, uma inovadora solução desenvolvida pelo INSS, representa uma revolução na forma como os beneficiários podem lidar com perícias médicas. Esta plataforma oferece uma alternativa conveniente e eficaz para aqueles que precisam passar por esse processo.

O acesso a plataforma está disponível tanto através do site oficial do Instituto quanto pelo aplicativo Meu INSS, compatível com dispositivos Android e iOS.

Vale ressaltar que o Atestmed não se trata de um novo benefício, mas sim de um ambiente virtual cuidadosamente projetado para simplificar e agilizar o envio de documentos necessários para as perícias médicas.

Tradicionalmente, essas perícias exigiam a presença física do solicitante, o que muitas vezes podia ser inconveniente e demorado.

No entanto, com essa ferramenta disponibilizada pelo INSS, os beneficiários podem evitar a necessidade de comparecer pessoalmente, economizando tempo e esforço.

Os documentos podem ser enviados de forma rápida e segura através da plataforma, proporcionando uma experiência mais conveniente e acessível.

É importante destacar que, em situações em que a análise dos documentos enviados for indeferida, ainda é possível agendar uma perícia presencial para uma avaliação mais detalhada.

Isso demonstra a flexibilidade e adaptabilidade do INSS, assegurando que os solicitantes tenham a oportunidade de buscar a assistência necessária, seja de forma virtual ou presencial, de acordo com suas necessidades individuais.

Você pode se interessar em ler também:

Quais tipos de documentos podem ser submetidos na plataforma do INSS?

Para solicitar o benefício pela plataforma do INSS, é essencial que você forneça informações detalhadas e documentos necessários.

Isso inclui o seu nome completo, bem como o diagnóstico completo conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID). Além disso, é fundamental incluir os seguintes dados e documentos:

1 – Identificação do Profissional Emitente:

Nome completo do profissional de saúde que emitiu o diagnóstico;

Número de registro no Conselho de Classe relevante, que pode ser o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia ou o Ministério da Saúde;

Se aplicável, o carimbo do profissional de saúde, que deve ser legível e válido.

2 – Data de Emissão dos Documentos Médicos ou Odontológicos:

Antes de submeter os documentos médicos ou odontológicos por essa ferramenta do INSS, Certifique-se de que estes tenham sido emitidos dentro dos últimos 90 dias antes da data da solicitação.

3 – Assinatura do Profissional Emitente:

A assinatura do profissional de saúde pode ser eletrônica, desde que esteja em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente. Garanta que a assinatura seja válida e reconhecida.

Data de Início do Repouso ou Afastamento das Atividades Habituais:

É crucial incluir a data em que você iniciou o período de repouso ou afastamento de suas atividades usuais devido à condição médica.

4 – Prazo Estimado de Recebimento do Benefício:

Forneça, se possível, uma estimativa do prazo em dias para a duração do afastamento e o período em que você espera receber o benefício do INSS.

Ao fornecer todos esses dados e documentos de maneira completa e precisa, você aumenta suas chances de uma avaliação eficiente e eficaz de sua solicitação de benefício pelo INSS.

Certifique-se de cumprir todas as exigências estabelecidas pela entidade ou órgão responsável pela análise do seu pedido.