Importante! Veja como atualizar as informações no CadÚnico online para não PERDER os seus BENEFÍCIOS

Muitas vezes, as pessoas desconhecem a importância vital de manter seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas do Governo Federal, conhecido como CadÚnico.

Este processo é não apenas obrigatório, mas também um elo crucial entre os cidadãos de baixa renda e os benefícios governamentais que podem melhorar suas vidas.

Afinal, o CadÚnico é muito mais do que apenas uma coleção de informações; é um instrumento que permite ao governo compreender a atual situação das famílias em todo o país.

Aqueles que negligenciam a atualização de seus registros correm o risco de perder a oportunidade de acessar uma gama mais ampla de benefícios, além de estarem sujeitos a possíveis cortes.

Imagine o CadÚnico como uma janela para as necessidades das famílias de baixa renda. Em cada município, existe um ponto de atendimento dedicado a este cadastro, frequentemente localizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), onde as inscrições são realizadas.

Assim, ao realizar o cadastramento, as famílias fornecem informações vitais que servem como uma ferramenta para o governo identificar quem está em necessidade de assistência.

Atualizar esses dados é fundamental para garantir que o poder público esteja ciente da realidade daquele grupo familiar em constante mudança. É uma oportunidade para as famílias se conectarem com os serviços e programas que podem fazer a diferença em suas vidas.

Então, para contribuir nesse aspecto, organizamos esse texto. Aqui você vai aprender a como realizar essa atualização de maneira conveniente e prática e assim, assegurar a continuidade dos seus benefícios. Portanto, nos acompanhe na leitura.

Quando devo atualizar meu dados no CadÚnico?



Existem duas circunstâncias que requerem a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), sendo que estas podem surgir por convocação do governo após a realização de uma análise detalhada dos dados (conhecida como pente-fino) na plataforma, onde possíveis erros são identificados e necessitam de correção.

Além disso, a atualização também pode ser necessária por meio da responsabilidade do representante da família em cumprir com uma regra básica estabelecida pelo programa.

Atualização a cada dois anos do CadÚnico:

Todos os indivíduos inscritos no Cadastro Único têm a obrigação de revisar e atualizar seus dados a cada dois anos, mesmo que não tenha ocorrido qualquer alteração significativa nas informações registradas anteriormente. Esta atualização periódica visa garantir que os dados estejam sempre atualizados e precisos.

Atualização por Mudança nos Dados:

É mandatório ainda atualizar os dados no CadÚnico sempre que ocorrerem as seguintes mudanças:

Início de uma gestação;

Modificação na renda da família, seja para mais ou para menos;

Inclusão de novos membros na família (por exemplo, pais, irmãos, sobrinhos, genros, noras, que tenham passado a residir na mesma casa);

Nascimento ou falecimento de algum dos membros da família;

Alteração de endereço;

Início de um emprego com registro, seja ele formal ou como aprendiz;

Mudança na escola frequentada pelas crianças ou adolescentes da família.

Passos para atualizar as informações no CadÚnico de forma online

É possível realizar a atualização de informações no Cadastro Único de forma conveniente e eficiente, diretamente pela internet.

Entretanto, é importante ressaltar que essa facilidade está disponível apenas para as famílias que não tenham efetuado quaisquer alterações em seus dados nos últimos dois anos. Caso haja necessidade de atualização mais recente, será preciso recorrer ao procedimento presencial.

Para aqueles que se enquadram nas condições de elegibilidade para a atualização online, é possível também realizar um pré-cadastro, o qual agiliza o processo de entrevista socioeconômica e economiza tempo durante o atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para iniciar o processo de atualização, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo “Meu CadÚnico” ou o site oficial do Cadastro Único; Realize o login utilizando sua conta gov.br; Selecione a opção “Atualização Cadastral”; Verifique e confirme as informações já cadastradas; Finalize o procedimento clicando em “Enviar Cadastro”.

Observação: Se você escolheu realizar o pré-cadastro e pré-atualização online, é fundamental que você vá até o CRAS para concluir o processo. Se o seu benefício estiver suspenso ou bloqueado, também é necessário comparecer à unidade para atualizar suas informações no CadÚnico e tentar garantir o desbloqueio do pagamento.